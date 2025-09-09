Svetli način
Slovenija

Prodaja alkohola in tobaka mladoletnim: inšpektorji bodo poostrili nadzor

Ljubljana, 09. 09. 2025 13.53

Tržni inšpektorat bo tudi letos, v mesecu septembru in oktobru, izvajal poostren nadzor nad prodajo alkoholnih pijač ter tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim osebam. Vse ponudnike ob tem pozivajo, naj dosledno spoštujejo zakonodajo.

Zakon o omejevanju uporabe alkohola in Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov izrecno prepovedujeta prodajo teh izdelkov osebam, mlajšim od 18 let. Prodajalci imajo pravico zahtevati, da kupec svojo starost izkaže z veljavno javno listino. Če kupec tega ne želi storiti, mu alkoholnih pijač oziroma tobačnih ali povezanih izdelkov ni dovoljeno prodati, so spomnili na Tržnem inšpektoratu RS. 

"Da bi se izognili nevšečnostim in kršitvam, pozivamo vse ponudnike alkoholnih pijač ter tobačnih in povezanih izdelkov, naj dosledno spoštujejo zakonske določbe in skrbijo, da do prodaje mladoletnim osebam ne prihaja," so še dodali. 

