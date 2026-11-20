Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Simon Novak je v četrtek v DZ dejal, da vlada ob tem poudarja dve izhodišči: dolžnost varovanja javnega zdravja, še posebej zdravje otrok in mladostnikov, ter potrebo po razumevanju dejanskih razmer v lokalni skupnosti. Po njegovih besedah zmanjševanje škodljivih posledic pitja alkohola ostaja ena od pomembnih nalog ministrstva za zdravje in vlade, a obenem razumejo vprašanje, ki ga odpirajo predlagatelji.

"V številnih manjših občinah, še posebej na podeželju, sta šolska telovadnica ali avla pogosto edina primerna prostora za večje kulturne, športne in družbene prireditve. Občine so pri gradnji ali obnovi teh objektov marsikdaj tudi sodelovale z namenom, da bi služili šoli in širši skupnosti. Veljavna ureditev pa v šolskih prostorih ne dopušča prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač niti takrat, ko vzgojno-izobraževalne dejavnosti ne potekajo. To lahko povzroča povsem praktične težave pri organizaciji dogodkov," je izpostavil Novak.

Pri tem je zatrdil, da v prostorih, kjer poteka vzgoja in izobraževanje v času izvajanja teh dejavnosti ne sme biti alkohola.

V koaliciji in Resnici so znova poudarili, da je sprememba zakona koristna za lokalna društva, ki lahko prireditve organizirajo zgolj v šolskih prostorih. Poudarili so, da se zaradi spremembe zakona ne bo povečala dostopnost do alkohola, spreminja se zgolj organizacijski vidik proslav in prireditev na podeželju. Nasprotnikom spremembe so očitali, da prihajajo iz mestnih okolij in ne razumejo težav organizacij prireditev na podeželju, kjer ni ustrezne infrastrukture. V SDS so zatrdili, da so predlog zakona vložili, ker želijo, da slovensko podeželje ostane takšno, kot je, in da se v Sloveniji spoštuje kultura in tradicija "zahodne krščanske Evrope".

S tem se niso strinjali poslanci v opoziciji. Prepričani so, da s spremembo zakona mladim pošiljamo sporočilo, da je pitje alkohola nekaj samoumevnega in družbeno sprejemljivega. Hkrati so znova opozorili, da je v Sloveniji problematika prekomernega pitja alkohola izjemno resna. Dejstvo, da v nekaterih lokalnih skupnostih primanjkuje primernih prostorov, ne more biti izgovor za to, da bi šole spremenili v kraje in prostore, kjer se tolerira pitje alkohola, so prepričani. Opozorili so, da spremembi nasprotuje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje in številni strokovnjaki s področja javnega zdravja.