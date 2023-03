Prodaja deleža Farmadenta: Zgodba o kokoši, ki nese zlata jajca, ne velja več

Mariborski svetniki so po daljši razpravi, v kateri so izrazili predvsem zaskrbljenost za delovna mesta, potrdili dokončno prodajo poslovnega deleža v družbi Farmadent, kar so storili kot zadnja od šestih občin po tistem, ko so to že storili v Staršah, Dupleku, Hočah-Slivnici, Miklavžu na Dravskem polju in Račah-Framu.

Če bo posel odobril tudi varuh konkurence, bo podjetje, ki se ukvarja z veleprodajo zdravil in medicinskih pripomočkov, prešlo v last Salusa, ki bo za to občinam, glede na njihove deleže v družbi, odštel 8,46 milijona evrov. icon-expand Mariborski župan Saša Arsenovič FOTO: Luka Kotnik Mariborski župan Saša Arsenovič je obžaloval, da se za prodajo niso odločili že pred nekaj leti, potem ko so že v proračunu za leto 2021 načrtovali deset milijonov evrov iz tega naslova, a je k nižji kupnini prispevalo tudi nekoliko slabše poslovanje nekoč najbolj dobičkonosne občinske družbe. Kot je svetnikom danes razložil direktor Farmadenta Jurij Pivka, njihov trenutno okoli sedemodstotni tržni delež zadnja leta zaradi povečevanja deležev obeh največjih veleprodajalcev Kemofarmacije in Salus pada, kar je pomembno tudi pri razumevanju dejstva, da zgodba o kokoši, ki nese zlata jajca, že davno ne velja več, saj so leta 2021 prvič beležili dobrega pol milijona evrov izgube. "Za podjetje je pomembno povezovanje s strateškim partnerjem, v nasprotnem primeru lahko pride do izgube premoženja za lastnike in s tem do velike gospodarske škode, hkrati pa do velikih socialnih težav, saj bi bilo ogroženih 60 delovnih mest ter še 15 v hčerinski družbi GoPharm," je opozoril Pivka.