Prodaja elektronske opreme, prenosnih računalnikov in video iger je poskočila

Pri podjetju Geri Computer d.o.o. iz Štajerskega konca, ki je bolj znano po spletnem portalu www.NOTESNIKI.si opažajo da je prodaja računalnikov, predvsem prenosnih v zadnjih dnevnih in tednih poskočila. Povpraševanja so velika in strank je veliko. Mogoče je kriva CORONA, mogoče je kriv predbožični čas, mogoče je krivo delo od doma, ki ga morajo opravljati šolarji in določeni pisarniški delavci.

Mogoče pa je krivo tudi to, da imajo pri www.NOTESNIKI.si skozi celo leto razprodaje določenih računalniških modelov. Pri podjetju pravijo, da jim stranke zaupajo že 17 let in se jim zato najlepše zahvaljujejo! Ponudba prenosnikov oziroma notesnikov ali laptopov je velika in velika večina ima nameščene licenčne Microsoft Windows 10 HOME ali PRO saj so stranke le takih najbolj navajene. Določeni posebneži si na prenosnike namestijo LINUX, tu pa tam pa se najde tudi kak kupec prenosnikov ali vse v enem računalnikov APPLE, ki pa so nekaj čisto posebnega. Med najbolj prodajane Microsoft prenosnike spadajo v Evropi le ti od podjetja LENOVO, katerih je vedno veliko na zalogi. Od takih za 499 EUR pa vse do takih za 1899 EUR. Vedno bolj moderna izbira med ljubitelji računalnikov Lenovo pa so računalniki ALL IN ONE oziroma vse v enem, kjer monitor, ki stoji na mizi že vsebuje v svoje ohišje vgrajen računalnik. Kulsko! Posebnost so sistemi Yoga z zaslonom občutljivim na dotik. Poslovneži pa posegajo po sistemih Thinkpad.

Zadnje čase se zelo prodajajo tudi prenosniki ASUS, ki so znani po svojih premium izdelkih ZENBOOK PRO in gamerskih verzijah prenosnikov ASUS TUF GAMING. Kompletno izbiro prenosnikov ASUS iz odprodaje najdete TUKAJ! Novost, ki pa je pred kake pol leta popestrila prodajni program pa je zbirka prenosnikov ACER, kjer se za vsakega nekaj najde. Od malega, do velikega pa tudi do specialnega za igre z imenom PREDATOR. Predator je podznamka podjetja ACER in je namenjena igralcem računalniških iger. Prenosniki Predator imajo boljše ohišje, boljše zaslone s hitrejšim osveževanjem in recimo tudi grafično kartico visokega razreda podjetja Nvidia Geforce RTX 2080 z 8 GB spomina. Seveda takim prenosnikom delajo družbo procesorji Intel i7 in 16 ali 32 GB delovnega spomina. Operacijski sistem pa je nameščen na ultra hitri SSD disk standarda NVME s hitrostjo 3500 Mb/sec.

Krivični bi bili, če bi pozabili omeniti prodajo prenosnikov HP, ki je daleč od zanemarljive, kot je recimo prodaja prenosnikov DELL. Ameriško podjetje HP v Evropi ne dosega prvega mesta po prodaji prenosnih računalnikov, si v različnih državah Evropske unije pa vseeno pribori drugo ali tretje mesto po priljubljenosti. Veliko strank povprašuje po sistemih HP in seveda imajo tudi te na voljo pri podjetju Geri Computer. Velika izbira različnih računalnikov in prenosnikov HP je v njihovem kotičku označenim z HP RAZPRODAJA. Veselo klikanje. Našli boste sisteme HP OMEN za gamerje, sisteme HP Pavilion za domače in multimedijske uporabnike in občasno se v akciji pojavijo tudi kakšni sistemi HP Probook za poslovne uporabnike. Vsekakor zanimiva znamka, če ste njen oboževalec. Dostikrat za svoj denar ponujajo veliko!

Novost v prodajni ponudbi podjetja specializiranega na računalniško opremo pa so kakovostni izdelki z Kitajske, ki dopolnijo ponudbo in bodo prišli še posebej prav za vse, ki delajo od doma in imajo doma klasičen stacionaren računalnik in velik zaslon na mizi. Takšni uporabniki po navadi nimajo vgrajene kamere v zaslon monitorja in takšni uporabniki bodo zelo veseli kakovostne kamere. Nove kamere se na računalnik priklopijo preko USB vhoda in sliko zajamejo z resolucijo FULL HD, kar pomeni konkretno boljši prikaz kot cenejše kamere s slabšo HD resolucijo. Uporaben pripomoček bo prišel prav vsem, ki se udeležujejo video konferenc in tudi za šolanje na daljavo. Res je da večina prenosnikov že ima kamere vgrajene nad ali pod zaslon. A pri vseh te kamere niso dovolj dobre. Pri klasičnih računalnikih pa je zelo malo takih, ki imajo v zaslon vgrajeno kamero in pri takih bo takšen pripomoček zelo dobrodošel. MI IMILAB ponudba je trenutno omejena na pametne športne ure in web kamere. V prihodnje pa se bo prav gotovo povečala.

icon-link www.NOTESNIKI.si FOTO: Arhiv ponudnika



Vabljeni da obiščete spletno stran www.NOTESNIKI.si in se o super ponudbi prepričate sami!



Na slovenskem tržišču se je prav tako povečala prodaja video iger, kjer iz podjetja Game Store d.o.o., trgovina tudi na spletu www.gamecenter.si poročajo, da sta v velikem porastu prodaje igre za PlayStation 4 in pa predvsem različni dodatki za zbiratelje t.i. »merchandise«. Med te izdelke štejemo zbirateljske figure, darilne škatle, majice, puloverje, kape, plišaste igračke, obeske za ključe, skodelice, različne svetilke,itd.. V kolikor vam je želja razveseliti svojega »gejmerja« za božični čas, vas vabijo, da jih obiščete. Nudijo vam veliko izbiro igralnih konzol, video iger in dodatkov. Igre in igralne konzole, ki še niso izšle lahko prednaročite TUKAJ in jih prejmete na dan uradnega izida, v kolikor se ta ni spremenil oz. v kolikor ni pomanjkanje zalog na svetovni ravni kot npr. izdelki PS5.

