Prodaja luksuznih avtomobilov in utaja davkov: Rok Furlan in Tomaž Stopar glavna osumljenca

Prodaja naj bi potekala prek podjetja MPO92, ki ima sedež v stavbi na Savski cesti v Ljubljani, kriminalisti pa so podrobno preiskali tudi salon v Brežicah, kjer so avtomobili na ogled. Skupna vrednost avtomobilov, ki so trenutno naprodaj, presega tri milijone evrov. Najdražji je porsche panamera, letnik 2017, ki se prodaja za slabih 140.000 evrov. A zanimivo, podjetje MPO92 že od leta 2015 ni ustvarilo niti evra prihodkov.

130 kriminalistov in policistov je hkrati potrkalo na 49 vrat po vsej državi. Sodeluje Finančna uprava in organi v tujini. Davčne mahinacije je težko izslediti, ker je način utaje davkov v teoriji zelo preprost. "Se dostikrat ustvarja napačna slika, da so to neke zelo zapletene kompleksne sheme, kako to vse funkcionira. Generalno utaja DDV je v bistvu zelo enostavna," pravi davčni svetovalec Matic Bratož .

"Vedno je nekje udeleženo neko slamnato podjetje, slamnata družba, pa zelo velikrat ali celo v kombinaciji s tem prihaja do nekega ponarejanja dokumentacije," dodaja Bratož

Naši viri pravijo, da naj bi preprodaja najdražjih avtomobilov potekala iz Nemčije prek Slovaške v Slovenijo - v resnici s podatkov na spletni strani salona ni razvidno, od kod avto prihaja, le da je iz območja Evropske unije. Osumljencem grozi od enega do osmih let zapora, če jim bodo dokazali, da so delovali v hudodelski združbi pa od treh do 12 let.

Glavna osumljenca stara znanca organov pregona

Rok Furlan, kralj betona, ki se ga je zaradi mišičaste postave prijel vzdevek Tyson. Poslovnež, ljubitelj zabav, lepih žensk, razkošja oziroma hitrih avtomobilov. In prav z enim od njih, natančneje črnim lamborghinijem, je prah dvigoval spomladi 2007. Čeprav je bilo takrat središče Ljubljane že zaprto za ves promet, je Furlan svojega jeklenega konjička parkiral tako rekoč sredi Prešernovega trga. Z njim je bil tudi tudi župan Zoran Janković, a to vseeno ni pomagalo, da ga neustrašni policist ne bi kaznoval s 100-evrsko globo.

Od takrat naprej so se Furlanove in Jankovićeve poti križale še pogosteje, saj je bilo Furlanovo podjetje Sektor beton glavni dobavitelj betona za Športni park Stožice. Še več, prav njegovi milijonski dolgovi do podizvajalcev s podjetjem Leka Transport na čelu so bili glavni razlog, da je na nitki visela usoda otvoritvene tekme v Stožicah. Po več kot letu čakanja jim je bilo namreč vsega dovolj, zato so na dan D s tovornjaki zaprli vhod v dvorano. In uspeli.

Globe in podizvajalci pa nikakor niso edini Furlanov problem, ki pa se jim je dolgo spretno izogibal. Čeprav so bile vložene številne kazenske ovadbe, je večina med njimi zastarala ali pa je tožilstvo odstopilo od pregona. Kar pa ne velja za sum utaje DDV pri uvozu šestih jaht v Slovenijo, saj je primer na sodišču.

Podobne težave bremenijo tudi Furlanovega glavnega sodelavca Tomaža Stoparja, ki je bil v zadevi HIT 2 že obsojen leto in deset mesecev zapora, vendar zaradi pritožb sodba še ni pravnomočna.