Prodaja modernih stanovanj v objemu narave – Devana Park II

Na pobočju Golovca že raste nova moderno zasnovana stanovanjska soseska, ki bo omogočila izjemno kakovost bivanja v objemu narave. Gradnja projekta Devana Park II se je pričela že konec poletja prejšnje leto, zato je na lokaciji že mogoče videti konstrukcijo bodoče soseske.

Soseska Devana Park II predstavlja nadaljevanje projekta Devana Park I na Hradeckega cesti na pobočju Golovca. Slikovito območje streljaj od mestnega središča in v neposrednem stiku z neokrnjeno naravo se počasi oblikuje v atraktivno stanovanjsko sosesko, ki zagotavlja vse najboljše, kar ponuja življenje v prestolnici. Gradnja soseske že hitro poteka, skrajni rok za dokončanje pa je konec leta 2024. V vmesnem času bo kupcem omogočen izbor želenih notranjih materialov. Predvidenih je 5 možnosti za izbor keramike ter 3 možnosti za izbor paketa.

icon-expand Gradnja projekta poteka že od konca poletja 2021 FOTO: Arhiv ponudnika

Prodaja stanovanj že poteka! Investitor je za prodajo stanovanj v soseski Devana Park II že sprejel splošne pogoje prodaje ter pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje, zato se je prodaja posameznih stanovanj že pričela.

icon-expand Informativna vizualizacija notranje opreme terasnega stanovanja FOTO: Arhiv ponudnika

Zasnova stanovanj in soseske Celotna arhitekturna zasnova obeh sosesk se nadvse intuitivno zliva z zeleno okolico in hkrati ohranja kanček sodobnega urbanizma. Stanovanja so zelo premišljeno povezana z naravo: poleg pritličnih atrijskih so v prvem in drugem nadstropju tudi čudovita stanovanja, ki so z bivalnim prostorom in ložo obrnjena proti hribu. Stanovalci boste tako lahko uživali v prijetnem razgledu proti neskončnemu zelenju gozda, se v hipu umaknili od mestnega vrveža in se sproščali v popolni naravni idili.

icon-expand Večina stanovanj bo imela nekaj zunanje površine – atrij/loža/terasa FOTO: Arhiv ponudnika

V novi soseski Devana Park II, ki predstavlja gradnjo še dodatnih 5 lamel, bo na voljo približno 92 stanovanj različnih velikosti, od garsonjer s približno 27 kvadratnimi metri do štirisobnih stanovanj s 140 kvadratnimi metri. Večina stanovanj bo imela nekaj zunanje površine – atrij/loža/terasa. Razgledi, še posebej s terasnih stanovanj, bodo prelepi, saj boste stanovalci imeli ljubljansko veduto z Alpami v ozadju kot na dlani. Prava posebnost bodo tudi prijetne zunanje zelene površine, ki bodo priložnost za druženje. Soseska bo omogočala tudi parkiranje v podzemnih garažah. Večjim stanovanjem bosta pripadali dve parkirni mesti, manjšim pa po eno.

Devana Park II za kakovostno življenje Devana Park II bo sodobno zasnovana soseska, ki bo arhitekturno nadaljevanje Devana Parka I in bo prava priložnost za vse, ki iščete udoben dom. Nakup stanovanja v novi soseski je tudi dobra investicija. Devana Park II je edinstven kompleks, ki bo svojim prebivalcem ponudil udobje moderne stavbe in hkrati razkošje zelene okolice. Stanovanja in komunikacijski prostori bodo zračni z velikimi okni. Ne samo, da bo imel zeleno okolico, tudi njegova parcela bo zelena od dreves in rastlin, pravijo v nepremičninski agenciji Stoja Trade, ki skrbi za prodajo stanovanj v soseski Devana Park II.

icon-expand Informativna vizualizacija notranje opreme stanovanja FOTO: Arhiv ponudnika

Lokacija v mestu, ki omogoča neposreden stik z naravo Ena od glavnih prednosti nove soseske je njena lokacija, saj je tik ob gozdu in hkrati čisto blizu vse glavne infrastrukture. Bližnji Golovec vam bo tako omogočil, da boste lahko takoj po službi skočili na sprehod ali tek v gozd. Če ste ljubitelji gorskega kolesarjenja, imate odlične gozdne poti za hiter, vendar zelo učinkovit trening. Pomembna prednost lokacije je tudi bližina središča Ljubljane, ki ga boste lahko dosegli peš ali s kolesom. Po dobrih 15 minutah lahkotne hoje boste že izbirali sveže sadje in zelenjavo na tržnici. Prav bližina mestnega središča ponuja številne možnosti za različne aktivnosti: skok na kavo ali večerjo, obisk gledališča, opere, neštetih galerij in muzejev ali le sproščen sprehod po starem mestnem jedru so stvari, ki bodo stanovalcem Devana Parka II dobesedno na dosegu rok.

icon-expand Neskončne rekreacijske površine hriba Golovec FOTO: Arhiv ponudnika

Nedavno obnovljena Hradeckega cesta, ob kateri je soseska, pa ponuja učinkovito povezavo z nakupovalnim središčem BTC in s parkom Kodeljevo, kjer so številne rekreacijske površine, stadion, športna dvorana in bazen. Ekskluzivna prodaja:

