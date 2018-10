DUTB prodaja parkirišča pod Celovškimi dvori, stanovalci se čutijo izigrane

Trdijo, da so kupci stanovanja kupili s pravico do uporabe parkirišč za obiskovalce. Zato zahtevajo, da DUTB prodajo ustavi in da parkirišča prenese na stanovalce. Decembra lani so se z DUTB na sestanku pogovarjali o načinu prenosa parkirnih mest v skupni del soseske, zato jih je začetek prodaje presenetil.

Sprašujejo se, kako si DUTB predstavlja javno parkirno hišo znotraj zasebne stanovanjske soseske, kjer bodo v javni parkirni hiši vhodi v stopnišča stanovalcev in skupni prostori, kot so smetarnica, toplotne postaje in nekaj lastniških parkirišč.

Poudarjajo, da jih nepremičninska agencija ni opozorila, da bo bodo te garaže spremenjene v garažno hišo in da bo parkiranje plačljivo. "V času prodaje in ogledov stanovanj nikoli ni bilo omenjeno, da bi morali obiskovalci plačevati parkiranje, ampak je bilo predstavljeno kot samoumevni del soseske, ki ga vsaka soseska mora tudi omogočati," so navedli.

"Skozi celoten čas prodaje stanovanjskih enot se je poudarjalo, da je urejeno parkiranje, da so zagotovljena parkirna mesta za stanovalce in obiskovalce. Veliko kupcev se je ravno zaradi urejenega parkiranja tako za stanovalce kot tudi za obiskovalce odločilo za nakup stanovanja v tej soseski," so sporočili iz nadzornega odbora stanovalcev.

DUTB: Urejeno parkiranje ne pomeni tudi, da je to brezplačno

V DUTB pravijo, da je bilo kupcem stanovanj ob prodaji obljubljeno, da bodo v garaži na voljo tudi parkirna mesta za obiskovalce, "vendar obljub o brezplačnem parkiranju DUTB nikoli nikomur ni podajala". Kot je povedal direktor upravljanja nepremičnin pri DUTB Andrej Lazar, je DUTB ta parkirišča, tako kot vse svoje premoženje, dolžna unovčiti v korist vseh davkoplačevalcev.

V vabilu za oddajo zavezujočih ponudb, v katerem za paket parkirnih prostorov pričakuje vsaj 350.000 evrov brez davka, ponudbe pa zbira do 5. novembra, je DUTB med drugim navedla, da bo moral kupec vzpostaviti javno parkirno hišo ter da bo moral kupec oziroma upravljalec zagotavljati dostop do vseh lastniških in skupnih delov garaže v soseski.

To, da je parkiranje za obiskovalce urejeno z dodatnimi parkirišči v garaži objekta, zagotavlja, da avtomobili ne zasedajo dvorišč in zelenih površin objekta. "Vendar urejeno parkiranje ne pomeni tudi, da je parkiranje brezplačno, kot si to tolmačijo stanovalci soseske," trdijo v DUTB.

Dodajajo, da je skrb stanovalcev, da ne bodo mogli dostopati do skupnih delov garaže, odveč, saj bo moral biti zagotovljen dostop do vseh lastniških in skupnih delov garaže, pri čemer bodo imeli stanovalci lamele 3 in 4 nemoten dostop po vertikalah, prav tako bo zagotovljen dostop do smetišč. Prav tako bo moral imeti upravnik – za celotno sosesko je to SPL – dostop do toplotne postaje.

Neupravičena je po mnenju DUTB tudi bojazen, da bodo parkirna mesta za obiskovalce zasedali kupci (nastajajočega) bližnjega nakupovalnega centra, saj morajo imeti vsi nakupovalni centri urejena parkirna mesta že v okviru svoje infrastrukture.

DUTB tudi pravi, da je vzpostavitev javne parkirne hiše za obiskovalce za stanovalce najboljša možna rešitev, saj da se bo vzpostavil parkirni red - po navedbah DUTB določeni lastniki stanovanj, ki s stanovanji niso kupili parkirnih mest, zlorabljajo možnost parkiranja v tem delu, nekateri pa ta parkirišča uporabljajo za odlaganje iztrošenih, neregistriranih vozil –, bo parkiranje urejeno, kot je to običajno v novejših modernih soseskah, ter bo zagotovljeno vzdrževanje in varovanje tega dela garaže, pri čemer bo stroške nosil njen lastnik.

Stanovalce razburja tudi to, da je DUTB eno parkirno mesto in dve shrambi prodala družbi SPL mimo javnega razpisa. V DUTB se jim to ne zdi sporno, saj da prostore upravnik potrebuje za svojo dejavnost, stanovalci pa opozarjajo, da je SPL s tem dobil možnost soodločati o vprašanjih, pri katerih je potrebno 100-odstotno soglasje lastnikov prostorov.