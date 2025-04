Kmetje za prepoved prodaje izdelkov pod nabavno ceno

Zveza poudarja, da je vključitev prepovedi prodaje pod nabavno ceno izjemnega pomena za dolgoročno ureditev neustreznega stanja v celotni verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Opozarjajo, da se vse bolj razširja praksa cenovnega izčrpavanja in nižanja trgovskih marž pod nabavnimi cenami, ki se uveljavljajo na trgu. "Prepoved bi lahko dolgoročno odločilno pripomogla k zagotavljanju takšnih odkupnih cen kmetijskih pridelkov, ki bodo kmetom zagotovile pokrivanje proizvodnih stroškov in omogočile nadaljnji razvoj njihove kmetijske dejavnosti."

Predlagajo, da se z zakonsko prepovedjo prodaje pod nabavno ceno zaščiti slovenska prehranska veriga in postavi zagotavljanje prehranske suverenosti, ki temelji na čim višji samooskrbi s kmetijskimi pridelki, za strateški nacionalni cilj.

Nujno se jim zdi tudi, da se v zakonu jasno definira nabavna cena kot dobaviteljeva cena na enoto, "po kateri je kmetijski ali živilski proizvod kupljen, zmanjšana za vse rabate ali popuste, ki so izkazani izključno na računu, in povečana za odvisne stroške v zvezi z nabavo tega proizvoda (prevoz, zavarovanje, špedicija in carina)," so na zvezi zapisali v sporočilu.