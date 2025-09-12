Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Prodaja sadja ob cestah: Furs v tretjini primerov ugotovil nepravilnosti

Ljubljana, 12. 09. 2025 10.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
18

Inšpektorji so ob nadzoru obcestnih stojnic s sadjem in zelenjavo tudi letos ugotovili nepravilnosti, najpogosteje zaradi manjkajočega soglasja za postavitev stojnice na določeni lokaciji. Kršitve se po navedbah tržnega inšpektorata iz leta v leto ponavljajo.

Sezona obcestnih stojnic se začenja s češnjami in jagodami.
Sezona obcestnih stojnic se začenja s češnjami in jagodami. FOTO: Shutterstock

Pogoj za prodajo na premičnih stojnicah ob cestah je ustrezno urejen status, na primer samostojnega podjetnika ali družbe z omejeno odgovornostjo, sadje in zelenjavo pa lahko na tak način prodajajo tudi kmetijski pridelovalci v okviru osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Poleg tega mora prodajalec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljalca prostora, na katerem prodaja. V njem morata biti določena prostor in časovni termin prodaje, so za STA pojasnili na tržnem inšpektoratu.

Kot so poudarili, začnejo prodajo na takšnih stojnicah že več let nadzirati takoj, ko se ob cestah pojavijo prvi prodajalci sadja in zelenjave. "Pri nadzoru se poleg označevanja cen in upoštevanja označenih cen preverja še izdajanje računov, soglasje za prodajo, označenost stojnic in prisotnost podatkov o stanju blaga, pa tudi ustreznost registrirane dejavnosti," so pojasnili.

Letos so nadzore začeli aprila in še vedno potekajo, postopki pa še niso zaključeni. Do srede so na območju celotne države opravili 68 inšpekcijskih pregledov. Tako kot v preteklih letih so najpogosteje ugotovili, da zavezanci za prodajo na stojnicah ob cesti niso pridobili ustreznega soglasja (nimajo soglasja za mesto, na katerem je postavljena stojnica) in nimajo podatkov o stanju blaga.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so izdali 11 upravnih odločb, s katerimi so prepovedali opravljanje trgovinske dejavnosti. Obenem so zaradi ugotovljenih kršitev izdali devet plačilnih nalogov in tri odločbe o prekršku z izrekom globe. "Se pa kršitve iz leta v leto ponavljajo," so dodali.

Furs: Takšna prodaja velja za tvegano dejavnost

Nadzor obcestnih stojnic s sadjem in zelenjavo izvaja tudi Finančna uprava RS (Furs). Kot so navedli, takšna prodaja na podlagi izkušenj in števila ugotovljenih nepravilnosti velja za tvegano dejavnost. "V teh nadzorih je posebna pozornost namenjena ugotavljanju ustrezne registracije izvajalcev storitev z vidika dela na črno, zaposlovanja na črno ter izdajanja računov in njihovega davčnega potrjevanja," so pojasnili.

Letos so na takšnih stojnicah opravili 111 nadzorov in nepravilnosti ugotovili v skoraj tretjini primerov. Na področju davčnega potrjevanja računov so odkrili 26 kršitev, na področju dela in zaposlovanja na črno pa sedem. Izdali so skupno 11 plačilnih nalogov in devet prekrškovnih odločb. Izrekli so za skupno 60.700 evrov glob.

Lani so ob 112 nadzorih ugotovili podoben delež nepravilnosti, leta 2023 pa ob 213 nadzorih v 17 odstotkih primerov.

Furs lahko prodajalcem sadja in zelenjave na stojnicah izreče ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti. Ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti in zapečatenja poslovnih prostorov uporabi v primerih, ko je to nujno potrebno zaradi dokazovanja, zavarovanja dokazov in preprečitev nadaljnjih kršitev. "Namen ukrepa je dosežen, ko zavezanec preneha s kršitvijo na način, da odpravi nepravilnosti, naložene v odločbi," so pojasnili.

Letos pogojev za izrek prepovedi opravljanja dejavnosti niso ugotovili.

Prodajo kmetijskih pridelkov končnemu potrošniku nadzira tudi inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Kot so pojasnili, pa so pristojni le za nadzor na prodajnih mestih, ki se opredeljujejo kot prodajna mesta kmetijskih gospodarstev, kar obcestne stojnice praviloma niso.

Naslednji članek

Barron Trump naj bi že to jesen obiskal domovino svoje mame

Naslednji članek

Znani slovenski zdravniki žrtve zlorab identitete

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
12. 09. 2025 12.02
Češnje in jagode so pomembne za FURS. 2 milijard iranskega denarja pa FURS ni zanimalo.
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
12. 09. 2025 12.00
+1
79% teh preprodajalcev ne loči češnje in jagode. Toliko o "domačih". Aja, pa "zelo sladke" so🤣🤣
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
12. 09. 2025 11.55
+1
FURS, NPU, odprite predmet "zelo sladke"🤣🤣🤣 naj mu postanejo grenke.
ODGOVORI
1 0
Oilchecker
12. 09. 2025 11.45
+1
Slovenija je davčni kokring za koritarje.
ODGOVORI
1 0
March
12. 09. 2025 11.44
+3
Medtem pa veliko tujcev opravlja"popoldansko" čiščenje avtomobilov in dela dejansko škodo...celo reklamirajo se z letaki in vizitkami, pa jih ne najdejo... 🤔
ODGOVORI
3 0
Smuuki
12. 09. 2025 11.39
+7
Prodajo sadja ob cesti imajo v rokah kosovarji. Sadje dobavljajo iz tržnice v trstu in najemajo slovence da jim ga prodajajo. Organizator tega posla ima ime in priimek. Je lastnik lokala ki ga oddaja v najem sam pa dela ta posel. Da pokrije potrebe po dovahaj iz Slovenije občasno nabavi sadje tudi od slovenskih dobaviteljev na tržnici v Ljubljani. Vsi vemo za to verigo, to vedo tudi inšpektorji. Vsak naj si zase misli koliko stane mižanje na eno oko pristojnih služb. Morebiten nadzor naših inšpektorjev bi pokazal marsikaj. Ta posel omogoča lagodno življenje, visok standard, vozila najvišjega razreda in istočasno prejemanje državnih transferjev. Prikazujejo minimslni promet, igrajo vlogo revnih in se norčujejo iz nas davkoplačevalcev. V statistikah so prikazani kot revni. Mercedes s 500 pa to trditev zanika. Hči v švici, sin na poziciji kjer dilanje ni problem. Ker smo mi socialna država bogatim omogočamo neovirano plačevanje transferjev. Omogočili smo jim tudi neprofitno stanovanje. Moj sin si je moral hišo zgraditi sam, njegov sošolec sin tega veletrgovca je stanovanje dobil. Vsekakor pravična družba
ODGOVORI
7 0
shift
12. 09. 2025 11.44
+1
vse si povedal. ni kaj dodati. nič se ne bo spremenilo, samo nov članek o isti temi drugo leto.
ODGOVORI
2 1
Legacy
12. 09. 2025 11.36
ojoj kriminal res. ne pozabit na otroke ki prodajajo limonado v moji ulici
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
12. 09. 2025 11.35
Kaj pa plačevanje politikov ,a tam pa inšpekcija nima vstopa.Sinocnja tarča je pokazala vso bedo Slovenije.
ODGOVORI
0 0
MEDKO
12. 09. 2025 11.34
+1
Glejte raje kam uhajajo milijoni ne pa teh par evrov!
ODGOVORI
1 0
Groucho Marx
12. 09. 2025 11.33
+6
To so edine nepravilnosti, ki jih najde furs. 😅
ODGOVORI
6 0
Klobasazulu
12. 09. 2025 11.26
+1
Ma na te mamke se spravijo...Za ostalo nimajo ne znanja in ne interesa...
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256