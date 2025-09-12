Prodaja sadja ob cestah: Furs v tretjini primerov ugotovil nepravilnosti

Pogoj za prodajo na premičnih stojnicah ob cestah je ustrezno urejen status, na primer samostojnega podjetnika ali družbe z omejeno odgovornostjo, sadje in zelenjavo pa lahko na tak način prodajajo tudi kmetijski pridelovalci v okviru osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Poleg tega mora prodajalec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljalca prostora, na katerem prodaja. V njem morata biti določena prostor in časovni termin prodaje, so za STA pojasnili na tržnem inšpektoratu.
Kot so poudarili, začnejo prodajo na takšnih stojnicah že več let nadzirati takoj, ko se ob cestah pojavijo prvi prodajalci sadja in zelenjave. "Pri nadzoru se poleg označevanja cen in upoštevanja označenih cen preverja še izdajanje računov, soglasje za prodajo, označenost stojnic in prisotnost podatkov o stanju blaga, pa tudi ustreznost registrirane dejavnosti," so pojasnili.
Letos so nadzore začeli aprila in še vedno potekajo, postopki pa še niso zaključeni. Do srede so na območju celotne države opravili 68 inšpekcijskih pregledov. Tako kot v preteklih letih so najpogosteje ugotovili, da zavezanci za prodajo na stojnicah ob cesti niso pridobili ustreznega soglasja (nimajo soglasja za mesto, na katerem je postavljena stojnica) in nimajo podatkov o stanju blaga.
Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so izdali 11 upravnih odločb, s katerimi so prepovedali opravljanje trgovinske dejavnosti. Obenem so zaradi ugotovljenih kršitev izdali devet plačilnih nalogov in tri odločbe o prekršku z izrekom globe. "Se pa kršitve iz leta v leto ponavljajo," so dodali.
Furs: Takšna prodaja velja za tvegano dejavnost
Nadzor obcestnih stojnic s sadjem in zelenjavo izvaja tudi Finančna uprava RS (Furs). Kot so navedli, takšna prodaja na podlagi izkušenj in števila ugotovljenih nepravilnosti velja za tvegano dejavnost. "V teh nadzorih je posebna pozornost namenjena ugotavljanju ustrezne registracije izvajalcev storitev z vidika dela na črno, zaposlovanja na črno ter izdajanja računov in njihovega davčnega potrjevanja," so pojasnili.
Letos so na takšnih stojnicah opravili 111 nadzorov in nepravilnosti ugotovili v skoraj tretjini primerov. Na področju davčnega potrjevanja računov so odkrili 26 kršitev, na področju dela in zaposlovanja na črno pa sedem. Izdali so skupno 11 plačilnih nalogov in devet prekrškovnih odločb. Izrekli so za skupno 60.700 evrov glob.
Lani so ob 112 nadzorih ugotovili podoben delež nepravilnosti, leta 2023 pa ob 213 nadzorih v 17 odstotkih primerov.
Furs lahko prodajalcem sadja in zelenjave na stojnicah izreče ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti. Ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti in zapečatenja poslovnih prostorov uporabi v primerih, ko je to nujno potrebno zaradi dokazovanja, zavarovanja dokazov in preprečitev nadaljnjih kršitev. "Namen ukrepa je dosežen, ko zavezanec preneha s kršitvijo na način, da odpravi nepravilnosti, naložene v odločbi," so pojasnili.
Letos pogojev za izrek prepovedi opravljanja dejavnosti niso ugotovili.
Prodajo kmetijskih pridelkov končnemu potrošniku nadzira tudi inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Kot so pojasnili, pa so pristojni le za nadzor na prodajnih mestih, ki se opredeljujejo kot prodajna mesta kmetijskih gospodarstev, kar obcestne stojnice praviloma niso.
