Prodaja sadja ob cestah: Furs v tretjini primerov ugotovil nepravilnosti

Pogoj za prodajo na premičnih stojnicah ob cestah je ustrezno urejen status, na primer samostojnega podjetnika ali družbe z omejeno odgovornostjo, sadje in zelenjavo pa lahko na tak način prodajajo tudi kmetijski pridelovalci v okviru osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Poleg tega mora prodajalec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljalca prostora, na katerem prodaja. V njem morata biti določena prostor in časovni termin prodaje, so za STA pojasnili na tržnem inšpektoratu.

Kot so poudarili, začnejo prodajo na takšnih stojnicah že več let nadzirati takoj, ko se ob cestah pojavijo prvi prodajalci sadja in zelenjave. "Pri nadzoru se poleg označevanja cen in upoštevanja označenih cen preverja še izdajanje računov, soglasje za prodajo, označenost stojnic in prisotnost podatkov o stanju blaga, pa tudi ustreznost registrirane dejavnosti," so pojasnili.

Letos so nadzore začeli aprila in še vedno potekajo, postopki pa še niso zaključeni. Do srede so na območju celotne države opravili 68 inšpekcijskih pregledov. Tako kot v preteklih letih so najpogosteje ugotovili, da zavezanci za prodajo na stojnicah ob cesti niso pridobili ustreznega soglasja (nimajo soglasja za mesto, na katerem je postavljena stojnica) in nimajo podatkov o stanju blaga.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so izdali 11 upravnih odločb, s katerimi so prepovedali opravljanje trgovinske dejavnosti. Obenem so zaradi ugotovljenih kršitev izdali devet plačilnih nalogov in tri odločbe o prekršku z izrekom globe. "Se pa kršitve iz leta v leto ponavljajo," so dodali.