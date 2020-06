Prodaja stanovanj v Ljubljani kljub epidemiji uspešna, kratkoročno nižje najemnine

Od Rastoderjevih dvojčkov, najvišje stanovanjske stolpnice v Sloveniji, do slovaškega kvarteta z velikimi terasami za najbolj petične. Ob Celovški cesti bo v bližnji prihodnosti zraslo skoraj 1.000 novih stanovanj, našteva poznavalec trga Predrag Todić : "Na tej lokaciji bomo gradili približno 60 stanovanj s poslovnimi prostori. Gradil se bo projekt z 228 stanovanji in poslovnimi prostori. Cene novih stanovanj se gibljejo približno 3.000 evrov po kvadratnem metru."

Cene rabljenih na isti lokaciji pa praviloma 30 odstotkov manj, pripoveduje. Povprečna cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja je bila lani v Sloveniji za kar 400 evrov višja kot leta 2015, torej 1.850 evrov na kvadrat. Cene stanovanj so zadnja tri leta najvišje v Ljubljani, lani so bile celo več kot 50 odstotkov nad slovenskim povprečjem. Najcenejša stanovanja bomo našli v Prekmurju, cene kvadratnega metra so tam od slovenskega povprečja nižje za več kot 40, od ljubljanskega pa za kar 60 odstotkov.

Todić pojasnjuje: "Kar se prodaja, je vedno standard. Iščejo se približno trosobna stanovanja ali manjša stanovanja. Bistvenega pomena je, kakšna je razporeditev teh stanovanj, tloris je bistvenega pomena. In cena. In lokacija."

Med najdražjimi v Ljubljani tako ostajajo Rožna dolina, pa strogi center in zeleno Trnovo. To potrjuje tudi Gursovo poročilo, cene rabljenih stanovanj v ljubljanski občini so bile lani najvišje prav tukaj. Za kvadratni meter so morali kupci v povprečju odšteti več kot tri tisoč evrov. Le nekaj kilometrov stran, v Polju in Sostrem, skoraj tisočaka manj, a vseeno veliko več od slovenskega povprečja.

Prodaja poteka zelo uspešno

Čeprav bi pričakovali, da bo epidemija svoj davek terjala tudi na nepremičninskem trgu, prodaja v tem trenutku poteka zelo uspešno, bistvene spremembe cen ni bilo, zatrjuje Todić. Imajo pa zelo veliko ogledov, tudi uspešna zaključevanja poslov, tako da ni velike razlike pred korono in po njej, zatrjujejo.

Morda najbolj očitna razlika so cene najemnin. Te so, predvsem zaradi odsotnosti turistov, v Ljubljani padle tudi do 18 odstotkov. Todić pojasnjuje, da so, ker ni bilo turistov, najemodajalci te nepremičnine oddajali kratkoročno, za šest mesecev, in še vseeno čakajo na turiste v sezoni. Ti so bili namreč pripravljeni tudi po nižji ceni oddajati to nepremičnino, ampak to je kratkoročni vpliv, tako da dolgoročno tega vpliva ne bo. Naslednje leto bo spet vse tako, kot je bilo, pojasni.

Če epidemija ne bo vodila do finančne krize, se kupcem in prodajalcem ni treba posebej bati. Ker na cene nepremičnin v normalnih razmerah najbolj vpliva ponudba, tako Todić, lahko pričakujemo, da bodo ob številnih projektih v Ljubljani cene kvadratnega metra v prihodnjih letih padle. Če bodo projekti res uresničeni.