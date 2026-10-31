Prodajalci cvetja in sveč o slabi prodaji, kupci: cene so previsoke

Pred dnevom spomina na mrtve pa prodajalci cvetja in sveč na pokopališčih razočarani, kupci pa jasni: cene so šle v nebo. Ljubljanske Žale so največje slovensko pokopališče, na katerem je približno 44.500 grobov. Obiskali smo tudi enega najmanjših pokopališč v Sloveniji. Kje je in kako majhno je?