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Slovenija

Prodajalci cvetja in sveč o slabi prodaji, kupci: cene so previsoke

Ljubljana, 31. 10. 2026 19.31 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
Barbara Bašić
Žale ob dnevu spomina na mrtve

Pred dnevom spomina na mrtve pa prodajalci cvetja in sveč na pokopališčih razočarani, kupci pa jasni: cene so šle v nebo. Ljubljanske Žale so največje slovensko pokopališče, na katerem je približno 44.500 grobov. Obiskali smo tudi enega najmanjših pokopališč v Sloveniji. Kje je in kako majhno je?

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KOMENTARJI9

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periot22
31. 10. 2026 20.33
V večjih trgovskih centrih dobiš rožo za vsak denar enako sveče, je pa res da marsikateri starejši ne more tja!
Odgovori
0 0
Antifriz
31. 10. 2026 20.32
Materializem in vera gresta z roko v roki. Moja mama je vedno sama naredila zimzeleno ikebano, ki je zdržala do božiča... sveča je bila pa ena ali nobena.
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0 0
Chrome
31. 10. 2026 20.01
Za 3 sveče sem plačal v trgovini kot bi za eno na stojnici, aja pa to ista sveča. Sami sebi pluvajo v skledo.
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+4
4 0
Nelažnivikljukec
31. 10. 2026 20.01
To me spominja na turistično sezono na Hrvaškem. Gostinci morajo namlatit pare, da lahko preživijo do naslednje turistične sezone. Pri nas pa je enako, ker morajo svečarji in cvetličarji namlatit pare do naslednjega dneva mrtvih. Tisti, ki se ne oskrbijo v večjih trgovskih centrih in razmišljajo, da bodo vse kupili na pokopališču pa so jim lahka tarča po sistemu: Če ne boš segel globoko v žep boš pač brez rož in sveč, tega pa nihče noče.
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+5
5 0
Lion90
31. 10. 2026 19.39
Vse cene v nebo, place nikamor
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+7
7 0
Andrej 007
31. 10. 2026 19.34
Več kot visoke cene je kriva revščina,ki se potencira vsako leto...
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+1
4 3
LukaS8
31. 10. 2026 19.41
Sveče in ikebane verjetno niso merodajni produkti za ugotavljanje revščine. Poleg tega so ravno visoke cene krivec, da si ljudje ne morejo privoščiti osnovnih dobrin, torej zdrs v revščino...
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+2
4 2
Andrej 007
31. 10. 2026 19.59
Za zdrs v revščino so vsekakor krivi preobdavčeni in nizki dohodki.
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+0
2 2
Antifriz
31. 10. 2026 20.29
No no, zadnja leta je rast plač konstantno višja od inflacije... sicer je zato zaslužen predvsem Luka Mesec, pa vseeno, taka so dejstva.
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-2
0 2
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