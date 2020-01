Prodajalci opozarjajo: breme davka na motorna vozila bodo nosili kupci

Ažman pa se z njeno razlago ne strinja. "Tukaj smo pošteno povedano pričakovali oprostitev. Taka je praksa v praktično vseh evropskih državah, kjer se spreminja obdavčitev, Tako na Irskem, Portugalskem, Avstriji in Hrvaški," je dejal.

Dražja vozila se bodo, ker so ukinili tako imenovani davek na luksuz, pocenila. Mnogi so se namreč zaradi spretnih manevrov in registracij v tujini temu davku uspešno izogibali. In čeprav bi, kot poudarja Ažman, proračun moral biti davčno nevtralen, vlada načrtuje, da bo iz naslova davka na motorna vozila v letu 2021 pobrala za okoli 15 milijonov ali okoli 40 odstotkov več.