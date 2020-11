Prodajali 'aktivno folno kislino' brez folne kisline

Zakaj je treba jemati folno kislino in kateri so njeni prehranski viri, si lahko preberete na tej povezavi.

Težava pri prehranskih dopolnilih je, da nam vonj, okus in videz ne povesta nič, zato smo prepuščeni "na milost in nemilost" proizvajalcem oziroma prodajalcem. V problem so zdaj zagrizli na Inštitutu za nutricionistiko, kjer so vzpostavili program preverjanja prehranskih dopolnil, obljubljajo pa tudi objavo seznama preverjenih. Najprej bodo pod drobnogled vzeli vitamin D, pozneje še ostale. "Sistematično bomo vrednotili kakovost prehranskih dopolnil, ki jih bomo kupili v prosti prodaji, jih analizirali, in javnost obvestili o izdelkih, ki po svoji sestavi ustrezajo označeni vsebnosti aktivnih snovi. Takšni izdelki bodo objavljeni na seznamu preverjenih prehranskih dopolnil, ki ga bo vzdrževal Inštitut za nutricionistiko," je pojasnil prof. dr. Igor Pravst z omenjenega inštituta.