Prodajalke Modiane pred vrati trgovin pričakali varnostniki

Mercatorjevo nakupovalno središče v Domžalah. Na hodniku poslovalnico Modiane varujeta dva varnostnika, vrata trgovine so zaklenjena. Na njih pa obvestilo: Vstop prepovedan zaradi varovanja ljudi in premoženja.

"Stranka in pa družbeniki praktično ne morejo verjeti, da se kaj takega lahko dogaja v Sloveniji, organizirano, verjetno tudi z istimi samolepilnimi listi. Nasprotna stran na ta način želi uveljavit svojo voljo, pravno voljo z nekimi sredstvi, ki pač ne sodijo v ta del Evrope," je dogajanje komentiral odvetnik družbe Montecristo Marko Zaman.

Mercator in Fortenova sta, še opozarja zastopnik Montecrista, v negotovost pahnila ne le družbo, tudi na desetine zaposlenih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Zakaj tako rigorozen ukrep? S hrvaške Fortenove preko svojega odvetnika Uroša Pogačnika odgovarjajo: "Zaradi tega, ker ji ni drugega preostalo, najemnik ne plačuje ne najemnine ne stroškov že vse od februarja 2024, govorimo o dolgu, ki je visok nekaj milijonov evrov, lahko obžalujemo situacijo v zvezi z zaposlenimi v Modiani, s kupci, ampak žal, to je vprašanje, s katerim se bo morala ukvarjati družba Montecristo. Razlog za to nastalo situacijo je pri njih, ne pri Mercatorju."

Zdi se, da se lahko sicer obe strani strinjata le, da se ne strinjata, in da najemno pogodbo in pogoje v njej bereta povsem drugače. "Če se ti z nekom zmeniš, da ti konkretno obračunava najemnino po nižji ceni, pričakuješ, da se bo tega držal, ne da ti obračunava najemnino po višji ceni. Potem pa ti ne plačuješ, ker rečeš, ne bom plačeval najemnine, za katero nismo dogovorjeni, potem pa rečejo, da pač odpovedujejo pogodbo," je dejal Zaman. Pogačnik pa: "Različno razlago, ki jo omenjate, bi bilo mogoče sprejeti, če bi plačevali vsaj nesporni del, torej tisto, za kar tudi oni pravijo, da so bili dogovorjeni. Plačevali niso ničesar."

Zdi se, da sta obe sprti družbi vsaka na svojem bregu in daleč od kakršnegakoli premirja. Da telefoni v Zagrebu, na sedežu skupine, zvonijo v prazno, opozarja odvetnik Zaman, ki dodaja, da "nasprotna stran sploh ni pripravljena na pogovore, se sploh ne želijo sestajati".

Drži, da se ta hip nimamo o čem pogovarjati, potrdi tudi odvetnik Pogačnik, a verjame, da bi se lahko prodajalne hitreje odklenile, pa tudi varnostniki bi se umaknili, če bi družba Montectristo poravnala svoje dolgove.

Nekoč v lasti Mercatorja, danes verigo trgovin obvladuje italijanski tajkun Piofrancesco Borgeti, Modiana – sicer resda v omejenem obsegu, pa vendarle – še naprej posluje. Odprte namreč ostajajo vse poslovalnice, pojasnjujejo v družbi, ki niso del nakupovalnih središč v lasti Fortenove.