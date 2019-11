Prodali zgradbo nekdanjega veleposlaništva SFRJ v Bonnu: Slovenija iztržila pol milijona

Objekt nekdanjega veleposlaništva SFRJ v Bonnu, ki stoji v bližini reke Ren, je bil zgrajen pred več kot 40 leti in skupaj z vrtom meri 5400 kvadratnih metrov. Zgradba je zapuščena in v slabem stanju, saj se zadnjih 20 let ni uporabljala. Kot zadnji veleposlanik SFRJ v takratni Zvezni republiki Nemčiji je veleposlaništvo med letoma 1989 in 1991 vodil slovenski diplomat Boris Frlec, so zapisali na spletni strani MZZ.