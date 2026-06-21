Prodati, zamenjati ali porušiti: kaj z Litijsko 51?

Začudenje in zgroženost pravosodnega ministra nad, v javnosti sicer večkrat videno, notranjostjo famozne Litijske. Stavbe, ki je v dveh letih in pol od nakupa, več kot očitno, niso prav dosti urejali, če sploh.

"Zelo obetavno," je bil piker Zupančič, ko si je v drugem tednu ministrovanja največjo afero prejšnje vlade ogledal s kamero in nekaj dramaturškimi vložki.

Pa bo nova vlada našla luč na koncu tunela? Kaj bo, po tem, ko prejšnja epiloga ni našla, naredila z več kot 6 tisoč kvadratov velikimi prostori? "Prodati, zamenjati, porušiti, vse je odprto."

Da je bilo na mizi več scenarijev, razlaga tudi Andreja Katič, ki je ministrstvo prevzela prav po aferi Litijska. A ko so pravosodni organi – zanje je bila stavba ob nakupu namreč mišljena – dokončno zavrnili selitev na Litijsko, so rešitve, razlaga Katič, začeli iskati drugje.

"Pri meni je bila na razgovoru ena izmed ravnateljic ljubljanskih šol. Ljubljanske šole je treba protipotresno obnoviti in njena ideja je bila, da bi za čas, ko bi se šole obnavljale, vsaka šola lahko imela svoje prostore na Litijski."

Toda, vse rešitve na papirju so trenutno zaman. Dokler država ne bo pridobila 35 kvadratov zemljišča tik ob stavbi, ki je še vedno v lasti prodajalca Litijske Sebastjana Vežnaverja, namreč ne more pridobiti gradbenega dovoljenja za obnovo. Vežnaver je sicer ponudbo dal na mizo že ob izbruhu afere. "V kolikor se mi bo premier opravičil na istem mestu, kjer je izrekel besede, grde besede o meni, sem pripravljen to podariti. Seveda pa se mi mora v parlamentu opravičiti."

Kaj zdaj, ko opravičila ni dočakal, Robert Golob pa ni več premier, smo vprašali Vežnaverja. "V zadnjih tednih sem razmišljal, da bi parkirišče podaril novemu vodstvu ministrstva. Po nedavnih izjavah novega ministra pa sem se odločil, da s tem še počakam. Morda do naslednjega ministra. Novemu ministru medtem prijazno svetujem, da iz predala potegne predračun, ki ga je predstavilo Ministrstvo za pravosodje, da je za obnovo Litijske potrebnih približno pet milijonov evrov. To znese okoli 2.000 evrov na kvadratni meter. Če ministru uspe v Ljubljani najti primerljive poslovne prostore po tej ceni, se javno zavezujem, da jih bom osebno kupil vse."

Medtem ko se je novi minister, po tem, ko so zadevo obravnavali tudi na policiji in tožilstvu, zavezal, da bo obrnil vsak list dokumentacije, da ugotovi, kdo vse je še odgovoren za ta fiasko.

In obenem napovedal, da bo, po več kot desetletju od prve ideje, tudi sam iskal rešitve za novo sodno stavbo. Ki pa ne bo na Litijski.