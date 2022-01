Profesionalna kozmetika za lase, ki ji zaupa na milijone uporabnic po vsem svetu

Gre za profesionalno italijansko kozmetiko za lase, ki jo uporablja na milijone žensk po vseh svetu. Priznana blagovna znamka Alfaparf izhaja iz najbolj trendi italijanskega mesta Milano. Vizija podjetja je, da ustvarjajo izdelke, ki so vrhunski, učinkoviti in enostavni za uporabo. Kozmetiko Alfaparf Milano uporabljajo najboljši frizerji po vsem svetu, že od leta 1980.

Ker si ženske želimo vsak dan izgledati, kot da smo ravno stopile iz frizerskega salona, so pri znamki Alfaparf Milano ustvarili več kot 10 linij izdelkov, kjer vsaka ženska najde točno to kar potrebuje za svoje lase. Vse linije izdelkov so premišljeno ustvarili italijanski kemiki, skupaj s priznanimi frizerji, ki enostavno najbolje vejo, kaj lasje potrebujejo, da bodo zdravi in sijoči.

Pri te profesionalni italijanski znamki najdete čisto vse. Med drugimi izdelke za normalne lase, suhe lase, poškodovane lase, za lase brez volumna, barvane, občutljive, skodrane lase. Prav tako za lase oz. lasišče s problematikami kot so prhljaj, mastno lasišče ter za tiste, ki jim lasje izpadajo. Poleg šamponov, regeneratorjev, mask olj in ostalih negovalnih izdelkov pa pri znamki Alfaparf najdete tudi izdelke za oblikovanje in še mnogo več.

Znamka Alfaparf Milano je v slovenskih salonih prisotna že več kot 10. let, sedaj pa si izdelke te znamke, lahko kupijo vsi. Gre za izbrane izdelke in sestavine, šampone brez sulfatov in parabenov, kvalitetna masla in olja, ki vaše lase naredijo zdrave, mehke in sijoče.

Linija Diamond za normalne lase

Gre za linijo Alfaparf SDL Diamond, ki je namenjena 'normalnemu' tipu las. Izdelki vsebujejo izvlečke argana in lanenega olja. Gre za izdelke brez sulfatov, parabenov in mineralnih olj. Linija je namenjena vsem, ki nimajo posebnih problematik na svojih laseh. Lasje so z uporabo izdelkov mehki, zdravi in sijoči.

Linija Moisture za suhe lase

Linija Alfaparf SDL Moisture je namenjena vsem, ki menijo, da imajo suhe lase, brez sijaja. Gre za izdelke, ki prav tako ne vsebujejo sulfatov, parabenov in mineralnih olj. Izdelki vsebujejo izvlečke lanenih semen ter Ureo. Lase takoj nahrani, ter jim daje sijaj in zdrav videz. Izdelki so namenjeni suhim, barvanim lasem ali za lase, ki jih večkrat toplotno tretiramo (likanje, kodranje, itd).

Linija Reconstruction za poškodovane lase

Linija Alfaparf SDL Reconstruction je bila ustvarjena za vse, ki imajo suhe in zelo poškodovane lase. Za lase, ki so bili svetljeni in potrebujejo ogromno nege. Gre za linijo izdelkov, ki s svojimi aktivnimi sestavinami lase nahrani, jih obnovi ter jim povrne sijaj. Z redno uporabo izdelkov, so lasje bolj zdravi in sijoči, saj izdelki spodbujajo obnovo lasnih vlaken.

Več o izdelkih si lahko preberete na spletni strani podjetja Estela, izdelke pa lahko kupite v izbranih frizerskih salonih, v trgovinah Estela (Ljubljana, Celje, Maribor), ter preko spleta na spletni strani www.estela.si. Preizkusite izdelke tudi vi in se pridružite zadovoljnim uporabnicam, ki na račun svojih zdravih in sijočih las, vsak dan prejmejo pozitivne opazke in pohvale.