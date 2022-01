Profesionalna naprava, ki tope nože spremeni v britvico: 3 poteze in topi noži postanejo kot novi

S to zelo enostavno rešitvijo boste vedno imeli oster in uporaben nož v samo nekaj potezah.

Ta majhen, a res močan brusilec je s svojo učinkovitostjo navdušil številne gospodinje, ki jim ni več treba čakati na svoje može ali prositi sosedov, da jim naostrijo nož, saj to zdaj zmorejo same.

Ta izjemno praktična rešitev je ideja treh genialnih kuharjev. Njihov načrt je bil narediti vsak nož do popolnosti oster in s tem pospešili rezanje sestavin, s čimer je delo v kuhinji veliko lažje.

Nabrusi celo nazobčane nože

Nehajte se sekirati zaradi topih nožev v kuhinji, s katerimi ne morete prerezati rezine kruha, paradižnika ali katerega koli drugega živila. Z Laser Sharpener lahko učinkovito ostrite vse vrste nožev.

Kako močan je brusilec v resnici, kaže dejstvo, da vrača stari sijaj in ostrino tudi nazobčanim rezilom. Brez težav poravna in popravi konice rezila in zlahka povrne popolno ostrino, ki so jo imeli, ko ste jih kupili.

Poleg tega lahko s tem priročnim in inovativnim brusilcem, ki je izjemno enostaven za uporabo, nabrusite žepni in lovski nož ali katero koli drugo vrsto noža.

Toda Laser Sharpener ne izostri samo nožev. Prav tako dobro nabrusi kuhinjske, frizerske ali katere koli druge škarje, ki bodo spet brezhibno rezale.