Pred nakupom kateregakoli gradbenega orodja, je vredno razmisliti o tem, kako pogosto boste orodje uporabljali. V kolikor bo uporaba žage pogosta in bo služila tudi za zahtevnejša dela, so profesionalne žage za gradbišče lahko pravšnja rešitev. V nasprotnem primeru lahko vaše potrebe zadovoljijo tudi katere druge, manjše žage za gradbišče.

Žage se lahko delijo na ročne in električne. Električne so lahko bencinske, akumulatorske in električne. Delijo se tudi na stenske žage, namizne gradbene žage, žične žage, žage za asfalt, lahko so talni rezalniki, itd. Vsak model žage bo primeren za uporabo za določeno delo. Na primer, žaga za beton ali asfalt bo poskrbela za učinkovito rezanje omenjenih površin.

Talne žage tako lahko razdelimo na amaterske in profesionalne. Izbira bo odvisna predvsem od vrste in količine dela.

Namizna gradbena žaga je eden izmed mnogih gradbenih strojev, ki omogoča hitro in natančno obdelavo različnih materialov - odvisno od specifične vrste žaginega lista, ki je bil nameščen. Na trgu je širok nabor žag, ki se razlikujejo po moči, velikosti delovne plošče in velikosti rezil, katera uporabljajo.

Talna žaga je orodje, katero odlikuje visoka kakovost in odlična natančnost reza. Omogočajo veliko stabilnost in ergonomijo dela ter visoko učinkovitost pri rezanju. Talni rezalnik bo v kombinaciji z ustreznimi rezili poskrbel za natančne in gladke reze, brez prekomernih obremenitev operaterja.

Talne gradbene žage so tako nepogrešljiva oprema za učinkovito in varno rezanje pri različnih vrstah gradbenih ali obnovitvenih del. Talna gradbena žaga je učinkovita, zagotavlja visoko hitrost dela, udobje in optimalno stopnjo varnosti.

Inovativna stenska žaga bo zagotovila enostavno in učinkovito delo. Profesionalne visokozmogljive žage za reze navpičnih površin so popolne tudi za rezanje okenskih in vratnih odprtin v različne gradbene materiale. Kakovostna stenska žaga bo primerna tako za zunanjo kot za notranjo uporabo.

Možnosti, katere ponuja žična žaga, cenijo tudi profesionalci. Zahvaljujoč številnim inovativnim rešitvam je zelo učinkovit rezalni sistem. Z njeno pomočjo lahko režete navpično kot vodoravno. Žične žage so uporabne na različnih površinah in za različne namene, zaradi česar so nepogrešljiva oprema na vsakem gradbišču.

Tako stenske kot žične žage so enostavne za uporabo in pri uporabi ne zahtevajo posebnega znanja. Njihova visoka zmogljivost in prilagodljivost je nedvomno njihova največja prednost. Namenjene so olajšanemu delu pri rezanju in delujejo tako, da je rezanje kar se da enostavno in hitro.





