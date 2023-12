Prepir s profesorjem: dekleti zaradi predolgih nohtov nista mogli igrati odbojke

Dolgi nohti, uhani in celo lepotne operacije so res svobodna izbira posameznika meni Gregor Starc s Fakultete za šport, a to velja le do takrat, ko te izbire ne motijo učnega procesa."Med mladostniki poznam ta zadnji primer, dekle, ki je imelo vsadek v zadnji, je prosilo, da je opravičena športne vzgoje, dejansko je stvar absurdna, kontraproduktivna," opozarja Starc.

Kar tretjina slovenskih dijakinj sicer razmišlja o plastični operaciji, kaže raziskava, ki so jo leta 2022 opravili v Centru za varnejši internet Safe.si. In medtem ko se nekatera dekleta zato odločajo za prsne vsadke in vsadke za zadnjico, pa trendom podlegajo tudi nekateri moški. "Pri fantih se lahko pojavijo vsadki, na podlagi katerih dobijo trebušne mišice, tudi to že obstaja," pravi Starc.

Problem lepotnih operacij, piercingov in umetnih nohtov pri dekletih je tudi varnost dijakinj, poudarja ravnateljica Nives Počkar, in spomni na enega od primerov: "Igral so odbojko, deklici se je zlomil noht in se je tako prestrašila, da je padla in se udarila v glavo".

Zato bi bilo v šole treba uvesti pravilnike, se strinjata tako Starc kot Počkar, ki bi točno določali, kako profesor lahko ukrepa ter kaj je pri pouku dovoljeno in kaj ne. "Če stopiš v neko institucijo, v nek sistem, se moraš teh pravil držat in če so ta pravila preverjena in dogovorjena s starši, saj navsezadnje so starši odgovorni, potem bi se morali vsi teh pravil držat," meni Počkarjeva.

"Vedno, ko imamo osebno integriteto, je treba gledat varnost. Če posameznik ogroža sebe ali drugega s svojimi praksami, s čimerkoli, potem je osebna integriteta v drugem planu," meni tudi Starc.

Pravilniki bi obvarovali tudi pred vmešavanjem staršev v šolski proces še dodaja Počkar, ki so v zadnjih letih zmeraj pogostejši.