'Profesorji na dodatkih': kazenski pregon Mramorja zastaral

Sklep o zastaranju zadeve je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo 8. novembra. Ker se nanj ni pritožil nihče, je postal pravnomočen, so potrdili na sodišču.

Dušan Mramor se je na sodišču znašel skupaj z nekdanjo dekanjo fakultete Metko Tekavčič ter nekdanjima prodekanjama Polono Domadenik in Mojco Indihar Štemberger. Vsem štirim je tožilstvo očitalo zlorabo položaja s tem, da naj bi pri podpisovanju sklepov o stalni pripravljenosti v letih med 2008 in 2015 omogočili izplačilo dodatkov za pripravljenost vnaprej določenim zaposlenim v nasprotju z določbami zakona o javnih uslužbencih in zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Sredi lanskega leta je sodišče sklenilo, da bodo Mramorju sodili posebej. Kot je takrat povedal, je imel namreč zaradi zdravstvenih težav nekatere zdravstvene omejitve pri spremljanju narokov, zato je na nek način zaviral celoten postopek.

Obtožnica je Mramorju očitala zlorabo položaja s tem, ko je ekonomska fakulteta sprejela pravilnik o stalni pripravljenosti zaposlenih na fakulteti, na tej podlagi pa je nato v letih od 2008 do 2013 kot dekan izdal več sklepov, na podlagi katerih so več deset zaposlenim, tudi njemu, izplačevali od okoli 100 do 800 evrov bruto dodatka mesečno.