Proga Divača–Koper kljub obljubam še vedno ni odprta

Promet po železniški progi Divača–Koper, ki je od torkovega iztirjenja tovornega vlaka zaprta, naj bi po prvotnih napovedih stekel že v petek, a so se po posvetu z Agencijo RS za okolje (Arso) in Geološkim zavodom Slovenije odločili za izkop dodatnega materiala, v katerem bi lahko bil kerozin. Na železnicah so nato odprtje proge napovedali za danes ob 9. uri, po najnovejših informacijah pa naj bi jo odprli v nekaj urah.

Kot so danes sporočili z Arsa, so Slovenske železnice pod strokovnim vodstvom agencije izvedle odstranitev onesnaženega materiala, kot jim je bilo naloženo v dopolnilni odločbi in s tem realizirale ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode. Dopolnilni ukrepi so bili nujno potrebni, saj se je pri pregledu kraja nesreče našla še precejšnja količina materiala, onesnaženega s kerozinom, so še navedli v agenciji.

Na Slovenskih železnicah so medtem danes povedali, da so na kraju nesreče skupaj izkopali 160 kubičnih metrov materiala, po neuradnih informacijah pa naj bi izkopali tudi del materiala, kjer so bili vzorci na prisotnost kerozina negativni.