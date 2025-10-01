Program Botrstvo: v 15 letih pomagali več kot 14.000 otrokom

Milena Štular si je pred 15 leti zaželela, da bi lahko vsak otrok odšel na počitnice. Idejo, da bi tistim družinam, ki si tega ne morejo privoščiti, pomagali botri, je predstavila pokojni humanitarki Aniti Ogulin, ki jo je pri tem podprla. "Nihče si ni mislil, da bomo kupovali tudi hrano in šolske potrebščine," je dejala Štular, sicer upokojena gospodarstvenica.

Od takrat je v danes največjem humanitarnem programu za otroke več kot 10.200 botrov pomagalo več kot 14.400 otrokom. Donatorji so razdelili več kot 39 milijonov evrov.

Še vedno pa na Botrstvu opozarjajo na vse večjo socialno neenakost med otroki.

Koordinatorica programa Tina Plevnik je na dogodku poudarila, da se mnogi otroci doma ne počutijo varno, poleg tega se slabo počutijo tudi v šoli. Zanje je obiskovanje interesnih dejavnosti še posebej pomembno, vendar mnogokrat nedostopno, zato pri tem pomagajo na Botrstvu.

Plevnikova je spomnila, da interesne dejavnosti vplivajo na samozavest otrok, ki podpore v svojem okolju praviloma ne dobijo. "Vsak potrebuje nekoga, ki vanj verjame," je poudarila Plevnikova.

Po besedah ambasadorja Botrstva Petra Prevca, sicer nekdanjega smučarskega skakalca, program številnim otrokom omogoča svetlejšo prihodnost. Ravno šport je za otroke in mladostnike pomemben predvsem zaradi druženja in igre. "Naučiš se postaviti zase in sprejeti posledice dejanj," je o pomenu športa za otroke dejal Prevc.