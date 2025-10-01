Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Program Botrstvo: v 15 letih pomagali več kot 14.000 otrokom

Ljubljana, 01. 10. 2025 16.36 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
0

Mineva 15 let od ustanovitve programa Botrstvo, ki združuje in pomaga otrokom. Zveza Anita Ogulin &amp; ZPM je ob tej obletnici organizirala okroglo mizo o pomenu solidarnosti in prihodnosti družbe. Ustanoviteljica programa Milena Štular si želi, da programa ne bi več potrebovali. "Bojim se, da ne bo tako," je dejala na dogodku.

Milena Štular si je pred 15 leti zaželela, da bi lahko vsak otrok odšel na počitnice. Idejo, da bi tistim družinam, ki si tega ne morejo privoščiti, pomagali botri, je predstavila pokojni humanitarki Aniti Ogulin, ki jo je pri tem podprla. "Nihče si ni mislil, da bomo kupovali tudi hrano in šolske potrebščine," je dejala Štular, sicer upokojena gospodarstvenica.

Od takrat je v danes največjem humanitarnem programu za otroke več kot 10.200 botrov pomagalo več kot 14.400 otrokom. Donatorji so razdelili več kot 39 milijonov evrov.

Še vedno pa na Botrstvu opozarjajo na vse večjo socialno neenakost med otroki.

Koordinatorica programa Tina Plevnik je na dogodku poudarila, da se mnogi otroci doma ne počutijo varno, poleg tega se slabo počutijo tudi v šoli. Zanje je obiskovanje interesnih dejavnosti še posebej pomembno, vendar mnogokrat nedostopno, zato pri tem pomagajo na Botrstvu.

Plevnikova je spomnila, da interesne dejavnosti vplivajo na samozavest otrok, ki podpore v svojem okolju praviloma ne dobijo. "Vsak potrebuje nekoga, ki vanj verjame," je poudarila Plevnikova.

Po besedah ambasadorja Botrstva Petra Prevca, sicer nekdanjega smučarskega skakalca, program številnim otrokom omogoča svetlejšo prihodnost. Ravno šport je za otroke in mladostnike pomemben predvsem zaradi druženja in igre. "Naučiš se postaviti zase in sprejeti posledice dejanj," je o pomenu športa za otroke dejal Prevc.

Po besedah ambasadorja Botrstva Aljoše Bagole, sicer avtorja več knjig o duševnem zdravju, je pomembno, da otroci v stiski ne ostanejo sami. To mnogim omogoča ravno Botrstvo. "Ujetost, občutek zapuščenosti in nezmožnost napredovanja se s programom prikaže v drugačni luči, torej kot možnost za rešitev, kot možnost vere vase, da sebe ne vidiš kot breme staršem, kot nekoga, ki ne pripada in ne sme biti viden," je poudaril Bagola.

Govorci so tudi omenili, kako je v javnosti večkrat slišati, da je izobraževanje v Sloveniji brezplačno, vendar to ne velja za vse. Nekateri otroci in mladostniki, ki prihajajo iz oddaljenih krajev, denimo nimajo možnosti za bivanje v dijaških in študentskih domovih.

Plevnikova je pri tem dejala, da so tudi v stiku z mladostniki, ki si želijo pridobiti izobrazbo, vendar ne želijo biti svoji družini v breme, zato namesto nadaljevanja študija raje poiščejo delo. Ravno izobrazba pa je lahko njihov izhod iz revščine.

botrstvo dobrodelnost
Naslednji članek

Ministrstvo proti trenutnemu predlogu uredbe o nadzoru zasebnih komunikacij

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256