Program Dora: skoraj 100.000 slikanj, pri 575 ženskah odkrili raka dojk

Kot so zapisali, so zaradi odkritih sprememb na mamografskih slikah na dodatne obravnave (dodatno slikanje, ultrazvok, magnetno resonanco in v manjši meri tudi punkcijo) povabili 3116 žensk, pri 575 ženskah so odkrili raka dojk.

Izvajanje presejalnega programa je bilo ustavljeno med 16. marcem in 1. junijem. Ker na mamografijo v programu Dora vabijo približno tri tedne pred terminom, so ob ponovnem zagonu najprej povabili vse tiste ženske, ki so jim že poslali vabilo, a so jim termin zaradi prekinitve odpovedali.

Ob ponovnem začetku slikanja so uvedli dodatne ukrepe za varno obravnavo žensk in delo vseh sodelavcev. Odziv žensk je bil zelo dober, saj je v prvih dveh mesecih po ponovnem zagonu na mamografijo prišlo 75 odstotkov vseh povabljenih, kar je na ravni pred epidemijo.

Trend se je nadaljeval tudi v naslednjih mesecih in je na letni ravni znašal 74 odstotkov. Število odkritih rakov dojk je prav tako na ravni lanskega leta oz. pred epidemijo, vendar še ni dokončno, saj so nekatere ženske še v obravnavi.

Kot je navedla vodja programa Kristijana Hertl, ki je novembra po upokojitvi nadomestila dolgoletnega vodjo Maksimiljana Kadivca, jih dobri rezultati navdajajo z optimizmom, ženskam, ki so jim zaupale in se v skrbi za svoje zdravje odzvale vabilom, pa se je zahvalila.

"Kljub zaostrenim epidemiološkim pogojem nam je z organizacijo dela in sodelovanjem vseh sodelavcev po presejalnih centrih v Sloveniji uspelo nadoknaditi večino odpovedanih slikanj žensk med začasno spomladansko zaustavitvijo programa," je ocenila Hertlova.

Kot je poudarila, program Dora tako kot druga dva presejalna programa za raka, Zora in Svit, deluje ob upoštevanju strogih ukrepov za zagotavljanje varnosti žensk v času drugega vala epidemije, saj je pomembno, da ljudje ne opustijo možnosti zgodnjega odkrivanja raka.

"Če je rak dojk odkrit na začetni stopnji, je zdravljenje lahko zelo uspešno. Zato svetujemo, da se ženske redno udeležijo mamografije, z zaščitnimi ukrepi pa smo poskrbeli za varno obravnavo," je še dodala Hertlova.

Glavni namen programa je odkrivanje majhnih rakov, ko je verjetnost ozdravitve lahko bistveno večja. Tudi zdravljenje je manj obsežno, kar vpliva na boljšo kakovost življenja bolnic. Redna udeležba v organiziranem programu zgodnjega odkrivanja raka dojk v ciljni populaciji žensk dokazano zmanjšuje umrljivost za rakom dojk in povečuje preživetje bolnic. Dolgoročni cilj programa Dora je zmanjšati število smrti žensk zaradi raka dojk za tretjino.