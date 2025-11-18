Veseli december v Ljubljani: s kom se boste lahko poslovili od starega leta?

Praznične luči bodo v Ljubljani prižgali 28. novembra okoli 17. ure. Že dopoldne bo na različnih lokacijah zaživel praznični sejem z darilno in gostinsko ponudbo. Mesto bo krasilo deset smrek, več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 800 svetlobnih teles. Tudi letos bo nebo nad prestolnico na silvestrovo razsvetlil petminutni ognjemet. Od 26. decembra 2025 do vključno 2. januarja 2026 bodo po 17. uri na vseh linijah v Ljubljani prevozi brezplačni. Pester bo tudi glasbeni program na različnih prizoriščih po mestu.

Praznična okrasitev bo zaživela v petek, 28. novembra. FOTO: Bobo icon-expand

Praznične luči se bodo tradicionalno prižgale v petek pred prvo adventno nedeljo, pred prižigom pa bo tudi letos potekal kulturni program učencev Waldorfske osnovne šole, je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedala namestnica direktorice Turizma Ljubljana Ana Lampič.

Koncerti na Pogačarjevem trgu (19.30/20.00-22.30). - 28. 11.: Tequila (17.30-22.30) - 5. 12.: Natalija Verboten - 6. 12.: Rock Partyzani - 12. 12.: Gadi - 13. 12.: Klapa Kampanel - 19. 12.: Children of the 90s: Sebastian, Špela Grošelj, Sendi - 20. 12.: Zvita feltna - 22. 12.: Crush - Bon Jovi Tribute Band - 23. 12.: Kingston - 26. 12.: YU Nostalgica - 27. 12.: Poskočni - 28. 12.: Mambo Kings - 29. 12.: Victory - 30. 12.: Stil

Glasbeni program bo na petih prizoriščih. Ves december bodo na Pogačarjevem trgu koncerti popularne in narodnozabavne glasbe, med drugim bodo nastopili Rock Partyzani, Gadi in Mambo Kings. Na Novem trgu bodo med 15. in 25. decembrom med drugim nastopili Avtomobili in Eva Boto.

Koncerti na Novem trgu (19.00-21.00). - 15. 12.: Ljubljanski osnovnošolci in koncert zmagovalcev natečaja Hit betona Mladih zmajev (18.00-21.00) - 16. 12.: Big Band Vrhnika predstavlja Woodstock 25 - 17. 12.: Avtomobili - 18. 12.: ViaEntropia - 19. 12.: Zala Smolnikar - 20. 12.: Stanislav Vrbek in Stenbend - 21. 12.: Dixie Shock band - 22. 12.: Eva Boto - 23. 12.: Rudolf gas & The Family Soul - 25. 12.: Anja Štrajnar in Apostoli

Na tradicionalnem božičnem koncertu 24. decembra pred Mestno hišo bo nastopil Uroš Perić. Na Kongresnem trgu pa bodo med 26. decembrom in 1. januarjem na koncertih med drugim nastopili Žan Serčič, Jelena Rozga, Helena Blagne, Jan Plestenjak, Joker Out, Fehtarji in Šank Rock. 30. decembra bodo na Trgu francoske revolucije nastopili Moving as a Giant, Leele, Masayah in Kokosy.

Koncerti na Kongresnem trgu (19.00-23.00). - 26. 12.: Žan Serčič, Jelena Rozga - 27. 12.: Helena Blagne, Jan Plestenjak - 28. 12.: Mrfy, Joker Out - 29. 12.: Agropop, Fehtarji - 30. 12.: Šank Rock, Alen Islamović - 1. 1.: Kristina's Show Koncerti na Trgu francoske revolucije (19.00-23.00) - 30. 12.: Moving as a Giant, Leele, Masayah, Kokosy

Silvestrovanja se bodo ob 21. uri začela na štirih ljubljanskih trgih. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin in Učiteljice. Na Mestnem trgu bo nastopil Big Band Krško z gostjo Alenko Godec, na Pogačarjevem trgu Vili Resnik in na Trgu francoske revolucije The Canyon Observer, Niet in IDEM. Silvestrovanje za otroke s pravljičnimi junaki bo na Kongresnem trgu ob 16. uri.

Silvestrovanje - 31. 12. Silvestrovanje za otroke, Kongresni trg, 16.00 – 17.30 - 31. 12. Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin, Učiteljice, Kongresni trg, 21.00 - 31. 12. The Canyon Observer, Niet, IDEM, Trg Francoske revolucije, 21.00 - 31. 12. Big Band Krško z gostjo Alenko Godec, Mestni trg, 21.00 - 31. 12. Vili Resnik, Pogačarjev trg, 20.30 - 1. 1. Ognjemet, Ljubljanski grad, 00.00

Ljubljano bo opolnoči razsvetlil petminutni ognjemet z grajskega griča. Lampič je dejala, da ima en osrednji ognjemet v nadzorovanih razmerah, ki ga izvedejo profesionalci, bistveno manj negativnih vplivov kot številni zasebni ognjemeti, ki bi se dogajali, če osrednjega ognjemeta ne bi bilo.

Praznična okrasitev

Naslov letošnje praznične okrasitve je V odnosu z razmerjem, njen avtor pa je Urban Modic. Glavno sporočilo je, da "smo lahko v odličnih odnosih tudi, če smo različni", je dejala Lampič. Praznično okrasitev Ljubljane bo mogoče spoznati na vodenih ogledih mesta in panoramski vožnji po Ljubljanici. Za okrasitev in osvetlitev mesta je letos namenjenih 265.000 evrov z DDV. Po mestu bodo postavili tudi gozdičke 89 zelenih dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili v naravo, k njihovi okrasitvi pa vabijo tudi meščane. V parku Zvezda bodo obešeni lampijoni, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, praznično osvetljena pa bosta tudi Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Mestna hiša. Lesene jaslice v naravni velikosti bodo stale na Ljubljanskem gradu. Z motivi praznične osvetlitve bodo odeti tudi turistični vlakec Urban in vozila Kavalir. Program dopolnjujejo tudi čarobni gozd z ustvarjalnimi delavnicami v parku Zvezda, Miklavžev sprevod, sprevodi Ledene kraljice z žonglerskimi, čarovniškimi in akrobatskimi točkami, nastopi lajnarjev, pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol pred Mestno hišo, pet sprevodov dedka Mraza in predstave uličnih gledališč v sklopu festivala Ana Mraz na Krekovem trgu. Od 20. do 30. decembra bo v parku Zvezda stala tudi koča dedka Mraza.

Brezplačni prevozi in podaljšan obratovalni čas avtobusov

V petek, 28. novembra, ko bodo prižgali praznično okrasitev, bodo med 16. in 17. uro na glavnih vpadnicah – Celovški, Barjanski, Dunajski, Zaloški in Tržaški cesti – proti središču mesta okrepili linije z dodatnimi avtobusi. Na ta dan bodo po 16. uri vsi prevozi v Ljubljani (cona 1) brezplačni, so sporočili iz LPP. Od 26. decembra 2025 do vključno 2. januarja 2026 bodo po 17. uri na vseh linijah v Ljubljani (cona 1) prevozi brezplačni. Med 26. decembrom 2025 in 1. januarjem 2026 bodo na linijah 1, 6, 9 in 11 po 17. uri vozili dodatni avtobusi. Podaljšali bodo tudi obratovalni čas vseh nočnih linij. Zadnji avtobusi bodo z Bavarskega dvora odpeljali ob 1. uri zjutraj. Uvedena bo tudi dodatna nočna linija N9, ki bo po 22.30 vozila na relaciji Bavarski dvor – Barje P+R.

Na silvestrovo bodo avtobusi vozili vso noč. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand