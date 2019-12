Že veste, kje boste preživeli najdaljšo noč v letu?

V Ljubljani bo silvestrovanje na prostem potekalo na štirih prizoriščih, opolnoči pa bo petminutni ekološki ognjemet z gradu razsvetlil nebo in oznanil pričetek novega leta. Kako pa bodo v leto 2020 vstopile druge občine? Kdo bo skrbel za zabavo in kje vse so se letos odrekli okolju škodljivemu ognjemetu?

Novo leto je pred vrati in da se boste lažje odločili, kje preživeti najdaljšo noč v letu, smo za vas zbrali pregled dogajanja po slovenskih mestnih občinah. LJUBLJANA Na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo otroci in njihovi starši ob 16. uri lahko praznovali prihod novega leta s pravljičnimi junaki, si ogledali glasbene nastope otrok ter se razveselili prihoda Dedka Mraza. Silvestrovanje na prostem bo potekalo na štirih prizoriščih. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Kingstoni in Luka Basi, na Trgu francoske revolucije Omega Sun, Alo!, Stari, Srd in Niet, na Mestnem trgu Špičikuc Orchestra in Neisha, na Pogačarjevem trgu pa ansambel Ceglar, Fredi Miler in Come Back Band. Ob polnoči bo petminutni ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu osvetlil nebo nad Ljubljano in oznanil pričetek novega leta. Izstrelki ognjemeta so v skladu z EU zakonodajo (CE certifikat) in so sestavljeni izključno iz papirja oz. razgradljivih materialov. "S tem želimo preprečiti pojav manjših zasebnih ognjemetov, ki so brez certifikatov in tako okolju bolj škodljivi. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami," je sporočila mestna občina. Za ognjemet bodo odšteli 3.800 evrov.

Ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu bo osvetlil nebo nad Ljubljano. FOTO: Aljoša Kravanja

KRANJ V Kranju bodo v novo leto na Glavnem trgu stopili s skupino Victory. Kot že nekaj let zapored, bodo tudi letos prehod v novo leto namesto ognjemeta simbolizirali padajoči konfeti iz razgradljivega papirja. MARIBOR Za odlično zabavo več tisoč glave množice na priljubljenem silvestrovanju v Mariboru vsako leto poskrbijo najboljši slovenski pevci in glasbene skupine. Poleg tega je silvestrovanje v Mariboru javno silvestrovanje z najdaljšo tradicijo v celi Sloveniji. Letos bo za zabavo poskrbela legendarna skupina Big foot mama, ki se ji bo na Trgu Leona Štuklja pridružil Groovocado. "MO Maribor, kot že nekaj let, tudi letos ne bo organizatorica ali plačnica silvestrskega ognjemeta. Zavedamo se namreč negativnih vplivov ognjemetov na ljudi, živali in okolje. Uporaba pirotehničnih sredstev povzroča prekomerno obremenitev okolja z delci PM10 in s hrupom, oboje ima izrazito negativen vpliv na zdravje ljudi in živali," so sporočili iz občine. PTUJ Na letošnjem silvestrovanju na Ptuju bosta igrali skupini Zaka pa ne in Abba Mia, dogodek pa bo potekal na novi mestni tržnici. Mestna občina Ptuj tudi letos ne bo organizirala ognjemeta – ne ob praznovanju novega leta, niti ob kakršnikoli drugi priložnosti, so zatrdili. "Odzivi občanov na lansko odpoved ognjemeta so bili povečini pozitivni, sredstva, predvidena za nakup pirotehničnih sredstev, pa smo namenili osnovnim šolam na območju MO Ptuj. Letos bomo dobrodelni v okviru Socialnega sosveta MO Ptuj in bomo del denarja namenili za starejše občane. Zdi se nam prav, da smo okoljsko osveščeni, da ne vznemirjamo otrok, starejših in živali, k temu pa spodbujamo tudi naše občane," so sporočili z občine. CELJE Na Krekovem trgu v Celju bodo v novo leto vstopili s skupino Mambo Kings. Tako kot lani sta se Mestna občina Celje in Zavod Celeia Celje, organizatorja tradicionalnega silvestrovanja na prostem, zaradi varčevalnih ukrepov in ekološke osveščenosti odpovedala razkošnemu ognjemetu.

Poskrbite, da bo zabava varna in ne sedite za volan, če boste pili. FOTO: Thinkstock

VELENJE Silvestrovanje na Titovem trgu v Velenju letos organizira Festival Velenje, obiskovalce trga bo zabavala skupina Pop Design. Ognjemeta ne bo. Mestna občina Velenje občane poziva, da se v predprazničnem času odpovejo nakupom pirotehničnih sredstev, v času praznikov pa izvajanju ognjemetov in uporabi morebitne druge pirotehnike. "V zadnjih petih letih smo na območju naše občine zabeležili kar štiri hude nesreče s pirotehniko. Mestna občina Velenje se je pridružila tudi plakatni akciji 'Petarde? Ne, hvala!', s katero TAM-TAMovci na mestnih plakatih po Sloveniji opozarjajo, da je uporaba petard in drugih pirotehničnih sredstev nevarna živalim," so zapisali na spletni strani. KOPER Na zadnji letošnji dan bo Taverna gostila tradicionalno silvestrovanje S Koprom v novo leto 2020 s skupino Rock Partyzani. Tudi letos se bodo od starega leta poslovili brez ognjemeta, so pa na ta račun obogatili že tako pester program prireditev in drugih dogodkov v tem prazničnem času.

V Kopru so tudi letos poskrbeli za bogato praznično svetlobno okrasitev mesta. FOTO: Visitkoper.si