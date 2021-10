Program Svit rešuje življenja

Rak debelega črevesa in danke

Rak debelega črevesa in danke se razvija počasi, lahko več let. »Rak na debelem črevesu in danki se razvije iz predrakavih sprememb na steni črevesa – polipov. Polip je tkivna tvorba (rašča), ki vznikne iz sluznice in štrli iz črevesne stene ali stene danke v prostornino črevesa. Polipi pogosto ne povzročajo nobenih težav, lahko pa povzročajo šibko, s prostim očesom nezaznavno krvavitev iz črevesa,« je povedala vodja Programa Svit dr. Dominika Novak Mlakar in dodala: »Krvavitve, ki je v zgodnji fazi s prostim očesom ne moremo zaznati, lahko prestrežemo na presejalnem testu in polip odstranimo še preden se začne razvijati v raka. S tem razvoj bolezni celo preprečimo. S Programom Svit, Državnim programom presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, ki v Sloveniji deluje od leta 2009, zmanjšujemo število na novo zbolelih, saj lahko z odkritjem in odstranitvijo predrakavih sprememb preprečimo razvoj raka na debelem črevesu in danki.«

Kdo lahko zboli?

Za rakom debelega črevesa in danke Pogosteje zbolevajo moški in ženske, stari več kot 50 let, zbolijo pa lahko tudi mlajši. Vzrok za nastanek raka na debelem črevesu in danki še ni znan, vendar številne študije potrjujejo, da je bolezen najverjetneje posledica medsebojnega delovanja dednih dejavnikov in vplivov okolja.

Kako sodelovati v Programu Svit?

Presejanje za raka je javnozdravstveni ukrep, pri katerem s preprostimi preiskavami med ljudmi, ki še nimajo nobenih kliničnih težav, iščemo tiste, pri katerih je možno, da že imajo raka ali njegove predstopnje.