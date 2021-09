Program zvestobe MOL Loyalty - Vaš prijatelj na poti!

Kot novost smo v podjetju MOL Slovenija v mesecu juniju implementirali nov program zvestobe MOL Loyalty, ki je v primerjavi s prejšnjim klubom ugodnosti MOL FOR ME veliko naprednejši. Progam zvestobe ponuja integrirano mobilno aplikacijo, s katero boste lahko spremljali stanje vaših točk in pridobili informacije o ugodnostih in popustih. Kot dobrodošlico ob registraciji boste prejeli brezplačni topli napitek za s seboj, v mesecu septembru in oktobru pa boste NOVI člani program zvestobe lahko prejeli popust na goriva MOL EVO tudi do 6 centov na liter goriva, zato si mobilno aplikacijo MOL Loyalty prenesite že danes!

icon-expand Program zvestobe MOL Loyalty FOTO: Arhiv ponudnika Prenesite aplikacijo MOL Loyalty za najboljšo izkušnjo Program zvestobe MOL Loyalty ponuja integrirano spletno stran z vsemi informacijami in namensko mobilno aplikacijo, kjer lahko spremljate vse spremembe stanja točk, pridobite informacije o akcijah, ponudbah, razpoložljivih nagradah in uporabite svojo virtualno kartico za zbiranje točk pri nakupih na bencinskih servisih MOL. Mobilno aplikacijo MOL Loyalty si lahko prenesete v App Store ali Google Play. Za sodelovanje v novem programu zvestobe MOL Loyalty se je potrebno registrirati. Registracijo lahko opravite z naložitvijo mobilne aplikacije ali s prijavo preko spletne strani. Ko se prijavite v MOL Loyalty, začnete z Zelenim statusom, nato pa lahko tega z zbiranjem točk nadgradite v Srebrnega (1000 točk), Zlatega (2500 točk) in VIP status (5000 točk). Ko se registrirate, vam za dobrodošlico podarimo topli napitek za s seboj. Z nadaljnjim napredovanjem po statusih prejmete nagrade, popust na tople napitke in izdelke za nego avtomobila ter premium nadgradnjo storitev avtopralnice. icon-expand Program zvestobe MOL Loyalty FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand V mesecu septembru in oktobru izkoristite popust na goriva MOL EVO do 6 centov/l V mesecu septembru in oktobru poteka kampanja Popust na gorivo do 6 centov na liter. Ena izmed ugodnosti, ki vam jo omogočamo kot novemu članu programa zvestobe MOL Loyalty, je popust na gorivo. Če si boste naložili mobilno aplikacijo MOL Loyalty v času kampanje, boste deležni popusta na gorivo do 6 centov na 1 liter. Prenesite si svojo mobilno aplikacijo MOL Loyalty že danes in uživajte ob kopici ugodnostih, ki smo jih pripravili za vas! Naročnik oglasa je MOL Slovenija d.o.o.