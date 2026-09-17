Program zvestobe Odiseja: nova vstopnica v vesolje, ki raste z vami

Odiseja že od začetka ni le kino. Je vesolje vsebin, ki vas lahko preseneti z vsakim obiskom - film v soboto zvečer, koncert sredi tedna, popoldne z otroki v Baltazarjevem igralnem parku ali samo dober kozarec vina na Terasi Luna. Program zvestobe Odiseje je nastal iz preproste ideje: če se vaša doživetja v Odiseji že širi čez vse vsebine, zakaj tega ne bi nagradili?

En program, vesolje vsebin

Pridružitev je brezplačna, brez obveznosti in brez drobnega tiska. Program deluje za vsa doživetja - kino, koncerti, gledališče, otroški program ter vsa hrana in pijača. Točke zvestobe tako lahko pridobivate povsod, povsod pa jih tudi vnovčite. Mehanika je preprosta: vsak nakup za katerokoli storitev v Odiseji prinaša točke. Zanimivi del pa je, da lahko zbrane točke unovčite kjerkoli in ne le tam, kjer ste jih nabrali. Kupite vstopnico za kino, prigrizek pa plačate s točkami. Obiščete koncert, naslednjič pa z isto vsoto presenetite svoje otroke z Baltazarjevo delavnico, ki ste jo plačali s točkami.

Dvojne točke, ki se splača loviti