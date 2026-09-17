Program zvestobe Odiseja: nova vstopnica v vesolje, ki raste z vami

Odiseja že od začetka ni le kino. Je vesolje vsebin, ki vas lahko preseneti z vsakim obiskom - film v soboto zvečer, koncert sredi tedna, popoldne z otroki v Baltazarjevem igralnem parku ali samo dober kozarec vina na Terasi Luna. Program zvestobe Odiseje je nastal iz preproste ideje: če se vaša doživetja v Odiseji že širi čez vse vsebine, zakaj tega ne bi nagradili?
En program, vesolje vsebin
Pridružitev je brezplačna, brez obveznosti in brez drobnega tiska. Program deluje za vsa doživetja - kino, koncerti, gledališče, otroški program ter vsa hrana in pijača. Točke zvestobe tako lahko pridobivate povsod, povsod pa jih tudi vnovčite.
Mehanika je preprosta: vsak nakup za katerokoli storitev v Odiseji prinaša točke. Zanimivi del pa je, da lahko zbrane točke unovčite kjerkoli in ne le tam, kjer ste jih nabrali. Kupite vstopnico za kino, prigrizek pa plačate s točkami. Obiščete koncert, naslednjič pa z isto vsoto presenetite svoje otroke z Baltazarjevo delavnico, ki ste jo plačali s točkami.
Dvojne točke, ki se splača loviti
Nekatera doživetja v Odiseji že zdaj prinašajo dvojne točke, izbor pa se od časa do časa spreminja. Kateri filmi, koncerti ali dogodki so trenutno na dvojni ponudbi, lahko člani kadar koli preverijo na spletni strani programa zvestobe (odiseja.si/sl/program-zvestobe).
"Odiseja ni bila nikoli le kino ali koncertna dvorana bila je vedno prostor, kjer se ljudje za en večer prelevijo v nekoga drugega," pravijo v Odiseji. "Program zvestobe Odiseja je naslednji korak te zgodbe: namesto šestih ločenih razlogov za obisk ponujamo en sam program, ki raste z vsakim vašim korakom skozi svet doživetji."
Registracija traja manj kot minuto, v program so novi člani dodani takoj in že ob prvem obisku i lahko začnejo z zbiranjem točk. Vesolje Odiseje se torej širi naprej, tokrat skozi portal, kjer je lahko vsak izmed nas del le tega.
In še to: vsak, ki ustvari račun, ob registraciji prejme 500 točk dobrodošlice brez nakupa, brez pogojev. Tako imajo novi člani že ob prvem obisku kaj unovčiti, še preden sploh začnejo zbirati točke zvestobe.
Naročnik oglasne vsebine je Odisejada d.o.o.