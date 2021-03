Programi Zora, Dora in Svit pozivajo k udeležbi na presejalnih pregledih

"O raku materničnega vratu vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Za ženske, ki hodijo na presejalne preglede, obstaja kar od 70 do 90 odstotkov manjša verjetnost, da bodo kadarkoli zbolele za rakom materničnega vratu, prav tako ženske, ki so bile cepljene proti HPV še pred prvo okužbo. Ženske, ki so cepljene in se redno udeležujejo presejalnih pregledov, bodo izjemno, izjemno redko zbolevale," je poudarila.

V Sloveniji delujejo trije presejalni programi za zgodnje odkrivanje raka: Zora (zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu), Dora (zgodnje odkrivanje raka dojk) in Svit (zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in zgodnejših oblik raka na debelem črevesu in danki). O njihovem pomenu pa so spregovorili na današnjem spletnem posvetu v organizaciji Triglav Laba.

V programu Dora je bila po besedah vodje programa Kristijane Hertl v lanskem letu, ki ga je zaznamoval covid-19, količina opravljenih mamografij minimalno manjša kot leto prej. In tudi število odkritih rakov je bilo le minimalno drugačno. Kot je pojasnila, so lani spomladi delo prekinili za dva meseca in pol. A so to zamudo zelo intenzivno poskušali nadoknadili v poletnih mesecih."Lani praktično nismo imeli dopusta," je dejala Hertlova in dodala, da so s tem nekako uspeli doseči normalno stanje.

Hertlova je pojasnila, da je v programu Dora sicer udeležba v povprečju 74-odstotna, na kar so zelo ponosni. Dora deluje 13 let, od leta 2018 po vsej Sloveniji, v tem času pa so naredili skoraj 600.000 mamografij in odkrili precej več kot 3000 rakov. "Če je rak odkrit v začetni fazi, ko je omejen samo na dojko, je potrebno zdravljenje manj obsežno, v največ primerih odstranitev celotne dojke ni potrebna, manj obsežno je tudi sistemsko zdravljenje. Posledično so mogoča veliko hitrejše okrevanje, boljše preživetje in zmanjšanje umrljivosti," je izpostavila.

Predstojnik kliničnega oddelka za gastroenterologijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Borut Štabuc, ki je predstavil Program Svit, je podobno poudaril, da sodelovanje pri programu zmanjšuje obolevnost za rakom debelega črevesa in danke, pa tudi umrljivost. Izboljšuje tudi kakovost življenja bolnikov, saj približno 40 odstotkov vseh rakov odkrijejo v zgodnji fazi, ko je mogoče le endoskopsko zdravljenje.

Po njegovih besedah je bil rak debelega črevesa in danke leta 2010 na drugem mestu po pojavnosti, leta 2017 pa že na petem mestu. Pomembno pa se je zmanjšalo tudi finančno breme zdravljenja raka debelega črevesa in danke.

Epidemija je v začetku vplivala tudi na njihovo delo. Med marcem in majem je bilo ustavljeno pošiljanje testnih kompletov, v začetku aprila 14 dni niso izvajali kolonoskopije in nanjo naročali. V nekaterih centrih so nato kolonoskopijo predvsem zaradi pomanjkanja zaščitne opreme izvajali v omejenem obsegu, a so od julija do novembra vse te kolonoskopije opravili in v decembru glede na epidemijo ni bilo čakalne dobe.