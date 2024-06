Projekcija Politica: SDS-u štiri mandate, Golobovi Svobodi tri

Projekcije temeljijo na javnomnenjski raziskavi Politica (Polls of Polls), ki združuje izide javnomnenjskih raziskav iz posameznih evropskih držav. Glede na njihovo javnomnenjsko raziskavo si lahko v Sloveniji največ mandatov obeta opozicijska Slovenska demokratska stranka. Mesto v Evropskem parlamentu bi si tako zagotovili Romana Tomc , Milan Zver , Aleš Hojs in Franc Breznik .

Gibanje Svoboda bi prejelo tri mandate. Izvoljeni bi bili Irena Joveva, Matej Grah in Janja Sluga. Nova Slovenija in Socialni demokrati bi medtem dobili vsak po en mandat, kar pomeni, da bi bila izvoljena še Matej Tonin in Matjaž Nemec. Projekcija Politica sicer ne upošteva preferenčnih glasov.

Napoved Politica se sicer nekoliko razlikuje od rezultatov javnomnenjske ankete, ki so jo pred dnevi za našo televizijo izvedli v Inštitutu Mediana. Slednja je vladajoči stranki Gibanje Svoboda napovedala dva mandata, preboj v Evropski parlament pa je napovedala tudi neparlamentarni stranki Vesna z nosilcem Vladimirjem Prebiličem.