Projekt 50 hiš za mlade za 50 tisoč evrov naposled s štirimi hišami

V Dobravljah, 6 kilometrov od Ajdovščine stanovanjski sklad gradi štiri manjše hiše, ki naj bi bile končane do marca. Njihova cena bo, tudi zaradi terena, skoraj štirikrat presegla sprva načrtovano, ki so jo želeli ponuditi mladim za nakup.

Slabo polovico denarja jiim bo preko razpisa sofinanciralo ministrstvo za solidarno prihodnost, hišk pa ne bodo prodali, temveč oddali v najem.

"Hiške bodo oddane v najem za 10-letno obdobje in sicer po neprofitni najemnini, ki za to kvadraturo, dobrih 79 kvadratov znaša okrog 450 evrov," je rekla direktorica Javnega stanovanjskega sklada občine Ajdovščina Alenka Čadež Kobol.

"Ena enota skupaj z vso celovito komunalno ureditvijo in podpornimi zidovi bo nekaj več kot 200 000 evrov," je dejala Kobolova.

Prejeli so 15 prijav, med njimi so tri družine in 12 parov, večinoma mlajših od 30 let. Na drugi razpis za devet stanovanj z neprofitno najemnino so prejeli kar 90 vlog. Povpraševanje je veliko. Cene stanovanj, starejših skorajda ni na voljo, se gibljejo okrog 3100 evrov za kvadratni meter.

Gospodarski razcvet v Ajdovščini je prinesel nove prebivalce in še večje pomanjkanje domov, ob čemer je občina skoraj desetletje zaman iskala investitorje za soseske, v zadnjih 5-ih letih pa se je zgodil pravi gradbeni boom.

"Blizu 200 stanovanj je sedaj pod streho, s tem da se še neke nove stvari pripravljajo in dokončujejo, tako da mislim, da bo do konec naslednjega leta smo že na 250, 260 enotah," je dejal nepremičninski agent iz Gaberit nepremičnin Matija Ceket.

Vseh 30, ki jih gradijo v soseski Papillon 2 in bodo dokončana šele konec prihodnjega leta, je že prodanih.