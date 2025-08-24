Svetli način
Projekt 50 hiš za mlade za 50 tisoč evrov naposled s štirimi hišami

Ljubljana, 24. 08. 2025 20.09 | Posodobljeno pred 45 minutami

Avtor
Mateja Poljšak Čuk
Občina Ajdovščina se je kot prva pred leti zagrela za projekt 50-ih hiš za mlade za 50 tisoč evrov, ki so ga obljubljali v Inštitutu Back to the village. Inštitut je končal v stečaju, na Ajdovskem pa so nadaljevali projekt. Ob vse višjih cenah v gradbeništvu so se nazadnje odločili za gradnjo štirih stanovanjskih hišk, ki jih bodo spomladi oddali mladim občanom v 10-letni neprofitni najem. Na Ajdovskem sicer kljub pospešeni gradnji močno primanjkuje stanovanj.

V Dobravljah, 6 kilometrov od Ajdovščine stanovanjski sklad gradi štiri manjše hiše, ki naj bi bile končane do marca. Njihova cena bo, tudi zaradi terena, skoraj štirikrat presegla sprva načrtovano, ki so jo želeli ponuditi mladim za nakup.

Slabo polovico denarja jiim bo preko razpisa sofinanciralo ministrstvo za solidarno prihodnost, hišk pa ne bodo prodali, temveč oddali v najem.

"Hiške bodo oddane v najem za 10-letno obdobje in sicer po neprofitni najemnini, ki za to kvadraturo, dobrih 79 kvadratov znaša okrog 450 evrov," je rekla direktorica Javnega stanovanjskega sklada občine Ajdovščina Alenka Čadež Kobol

"Ena enota skupaj z vso celovito komunalno ureditvijo in podpornimi zidovi bo nekaj več kot 200 000 evrov," je dejala Kobolova.

Prejeli so 15 prijav, med njimi so tri družine in 12 parov, večinoma mlajših od 30 let. Na drugi razpis za devet stanovanj z neprofitno najemnino so prejeli kar 90 vlog. Povpraševanje je veliko. Cene stanovanj, starejših skorajda ni na voljo, se gibljejo okrog 3100 evrov za kvadratni meter.

Gospodarski razcvet v Ajdovščini je prinesel nove prebivalce in še večje pomanjkanje domov, ob čemer je občina skoraj desetletje zaman iskala investitorje za soseske, v zadnjih 5-ih letih pa se je zgodil pravi gradbeni boom.

"Blizu 200 stanovanj je sedaj pod streho, s tem da se še neke nove stvari pripravljajo in dokončujejo, tako da mislim, da bo do konec naslednjega leta smo že na 250, 260 enotah," je dejal nepremičninski agent iz Gaberit nepremičnin Matija Ceket.

Vseh 30, ki jih gradijo v soseski Papillon 2 in bodo dokončana šele konec prihodnjega leta, je že prodanih.

ajdovščina stanovanja mladi cene
periot22
24. 08. 2025 20.59
Od nesposobne vlade nič od nič!
ODGOVORI
0 0
kanarinac
24. 08. 2025 20.59
30000 pa to
ODGOVORI
0 0
Kumul
24. 08. 2025 20.57
+1
Upam, da bodo Ajdovci budno spremljali in poročali kateri "občani" bodo izbrani.
ODGOVORI
1 0
blue3dragon
24. 08. 2025 20.54
Najboljša izhaja iz akta o ustanovitvi, ustanovitelji inštituta za obveznosti inštituta ne odgovarjajo.
ODGOVORI
0 0
TEO_91
24. 08. 2025 20.51
+1
Kaj pod likvidira en kuštravem pa nimate jajc odpreti komentarjev😜 Tri leta že seje sovraštvo kaj pa je pričakoval, ☝️🤥🤮
ODGOVORI
3 2
Žiga Habjan 1
24. 08. 2025 20.50
+4
Isto je bilo v Borovnici - najemnina z odkupom stanovanj; potem po 5 letih smo dobili dopis da se sedaj "zavzemajo za trajnostni najem" ker zakonodaja za "Nemški model" ni bila sprejeta.... Resnični razlog pa je bil, ker so se med covid-om cene tako zvišale, da niso hoteli več prodati po podani ceni v začetku najema... bruh; ne hvala. Stanovanjski sklad - eni navadni nateguni.
ODGOVORI
4 0
jedupančpil
24. 08. 2025 20.59
jbg
ODGOVORI
0 0
Diego14
24. 08. 2025 20.48
+6
Naš Robi zmeraj laže...
ODGOVORI
7 1
setisfekšn
24. 08. 2025 20.59
Meh
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
24. 08. 2025 20.48
+4
za 50k dobis kurnik ...!
ODGOVORI
4 0
kakorkoliže
24. 08. 2025 20.47
+5
Ta država in njena birokracija je sovražno nastrojena do madih, ki bi se želeli osamosvojiti in priti do svoje strehe nad glavo.
ODGOVORI
6 1
Nianana95
24. 08. 2025 20.50
+1
To pa ni res. Mogoče imaš samo občutek ker si Slocenec. Naj si da tvoja žena ruto na glavo in na se dela da ne zna slovenski jezik in prec boš ugotovil da si v zmoti.
ODGOVORI
2 1
zajfa
24. 08. 2025 20.46
+1
No tega naj se loti Pipistrel, da bodo mladi imeli stanovanja, ne pa nekih luksuznih projektov.
ODGOVORI
2 1
kakorkoliže
24. 08. 2025 20.49
+0
On dela za svoje gospodarje, ki so ga kupili, ne za mlade.
ODGOVORI
1 1
blue3dragon
24. 08. 2025 20.46
+5
Noro. Direktor inštituta si je pa naredil hišo kje, na Baliju? Bom še malo poigrali...
ODGOVORI
5 0
Janez Planinc
24. 08. 2025 20.43
+1
hahahaha
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
24. 08. 2025 20.42
+6
Golob pred 3 leti 100 hiš na mesec. To bi moralo biti sedaj 3600 hiš. Narejena je bila ena sama. PLEŠEMO 30 dni do specialsita.
ODGOVORI
8 2
Podlesničar
24. 08. 2025 20.46
-5
Kaj pa trobiš, če so vsi vzeli denarno nadomestilo
ODGOVORI
3 8
BrezPitt
24. 08. 2025 20.50
+1
E moj Polda, JaJo še te ne bi naredil.
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
24. 08. 2025 20.30
+6
Čaki malo, pa to spet ni lewaški projekt ? ...( 100 montažnih hišic na mesec) *!
ODGOVORI
8 2
jedupančpil
24. 08. 2025 20.32
+4
ja kvas pa misli
ODGOVORI
4 0
Hugh_Mungus
24. 08. 2025 20.23
-1
Obdavčiti je treba ultra bogate, da nam ne bodo pokupili vseh stanovanj, ki nam jih bodo nato drago oddajali v najem 🤢
ODGOVORI
9 10
proofreader
24. 08. 2025 20.28
+8
Ste jih že.
ODGOVORI
11 3
jedupančpil
24. 08. 2025 20.50
-2
lenuhe je treba ultra ....(izberi besedo sam/a)
ODGOVORI
0 2
