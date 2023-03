Projekt drugi tir ne poteka optimalno, nekatere odločitve negospodarne

Največji infrastrukturni projekt, drugi železniški tir med Koprom in Divačo, ne poteka optimalno, nekatere odločitve so negospodarne in netransparentne. Na to opozarja projektni svet za civilni nadzor nad gradnjo. V svojem rednem poročilu so nezadostno oceno dali ministrstvu za infrastrukturo, ministrstvu za naravne vire in prostor ter Direkciji za infrastrukturo. Delo družbe 2TDK, ki bdi nad gradnjo drugega tira, je svet ocenil kot dobro, se pa v javnosti že nekaj časa ugiba, ali ima direktor družbe Pavel Hevka še dovolj politične podpore, da ohrani svoj položaj.