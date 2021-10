Projekt Hiša za mlade družine svojo pot začenja v Ajdovščini

V Sloveniji mlade družine izjemno težko pridejo do lastniškega stanovanja, zato jim na pomoč želijo priskočiti na Inštitutu Back To The Village (BTTV) s projektom Hiše za mlade družine. Gre za projekt, ki predvideva naselje z do 50 montažnimi hišami v velikosti približno 65 do 75 kvadratnih metrov, ki jih bodo lahko kupili mladi in mlade družine po končni ceni okoli 50.000 evrov za hišo.

"Gre za cenovno dostopno obliko zagotavljanja stanovanjskih enot za mlade družine, ki si danes težko zagotovijo lastno stanovanje," pravijo na Inštitutu BTTV, kjer so pri županih občin poizvedovali, ali obstaja interes. Prvi, ki je prisluhnil njihovi pobudi, je župan Ajdovščine Tadej Beočanin, ki poudarja, da je zagotavljanje stanovanjskih kapacitet mladim po dostopnih cenah ena izmed prioritet stanovanjske politike in je z vidika družbenega razvoja celotne občine nadvse pomembno.

Z inštituta BTTV so nam sporočili, da bodo z županom danes podpisali pismo o nameri za izvedbo projekta. A s tem projekt še ni zaključen, so napovedali, pogovori o drugih lokacijah namreč še vedno intenzivno potekajo. Poklicalo jih je tudi veliko mladih družin, ki jih zanima, kako se lahko priključijo projektu.