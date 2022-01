Projekt Kuhnapato: Za odgovoren način prehranjevanja in obujanje slovenske tradicionalne kulinarike med mladimi

Projekt Kuhnapato že 11 let z uporabno vsebino, neformalnimi učnimi pristopi ter sodobnimi motivacijskimi prijemi mladostnike nagovarja k odgovornemu načinu prehranjevanja in k obuditvi tradicionalne slovenske kulinarike. V vseh teh letih jim je uspelo ne le mladino, ampak tudi širšo javnost spomniti na pozabljene jedi naših prednikov ter uporabo sezonsko-lokalnih sestavin v hranilnih obrokih.

Kljub oviram s katerimi so bili sodelujoči v projektu soočeni preteklo šolsko leto, jim je uspelo nadaljevati program – kontinuirano usmerjati in učiti otroke o zgodovini in pripravi tradicionalnih slovenskih jedi. Danes v projektu sodeluje že več kot 6000 otrok in skoraj 100 slovenskih šol. Pri projektu mladi uporabljajo izdelke slovenskega porekla kakovostne znamke SPAR.