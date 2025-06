Projekt LIFE Lynx najboljši v Evropi v dveh kategorijah

Nagradi sta prevzela direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev in koordinator projekta LIFE Lynx Rok Černe. Komisija z nagradami, ki jih podeljuje že 19. leto zapored, prepoznava najbolj inovativne, navdihujoče in učinkovite projekte LIFE v treh kategorijah: varstvo narave in biodiverzitete, okolje in podnebni ukrepi.

Danev je ponosen, da je to prestižno evropsko nagrado prejel že drugi projekt pod vodstvom Zavoda za gozdove Slovenije: "Nagrada je potrditev dela in prizadevanj vseh partnerjev v projektu za ohranitev zdravih gozdov, v katerih so risi nepogrešljiv del. Vesel sem, da je LIFE mehanizem omogočil obstoj risov v naših gozdovih."