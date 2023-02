Vsak četrti mladostnik v Sloveniji se spoprijema z duševnimi stiskami. Mladi opozarjajo, da se premalo pogovarjamo o duševnem zdravju, čeprav bi to bilo nujno. Prav destigmatizaciji duševnih stisk in pozitivnemu pristopu do duševnega zdravja mladih pa je namenjen projekt Najdi.se. V sklopu projekta med drugim po srednjih šolah izvajajo motivacijske delavnice.