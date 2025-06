Projekt Od Alje do Žana v letošnjem šolskem letu prerasel v gibanje

OGLAS

icon-expand FOTO: Od Alje do Žana - Fundacija Alma

icon-expand FOTO: Od Alje do Žana - Fundacija Alma

icon-expand FOTO: Od Alje do Žana - Fundacija Alma

icon-expand FOTO: Od Alje do Žana - Fundacija Alma

icon-expand FOTO: Od Alje do Žana - Fundacija Alma

icon-expand FOTO: Od Alje do Žana - Fundacija Alma

icon-expand FOTO: Od Alje do Žana - Fundacija Alma

icon-expand FOTO: Od Alje do Žana - Fundacija Alma













Projekt od Alje do Žana icon-picture-layer-2 1 / 8

Projekt Od Alje do Žana, osredotočen na psihosocialno pomoč otrokom, ni le pobuda fundacije Nataše Pirc Musar, Ustanove Alma, v partnerskem sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin & ZPM ter Slovensko filantropijo, temveč je že v pilotnem šolskem letu 2024/25 prerasel v prepoznavno gibanje za šole, kjer vsak otrok, od A do Ž, najde svoj glas, varnost in sprejetost. Zaključek pilotnega projekta postaja nov začetek, saj projekt postaja triletni, v katerem bodo udeleženci znanja poglobili, z namero, da se sodelovanje iz šolskih skupnosti razširi tudi na lokalna okolja. K sodelovanju se prijavljajo nove šole, ki jih bodo, ob ustreznem financiranju, lahko vključili v šolskem letu 2026/2027. Končni, ultimativni cilj projekta je s čuječnostjo in sodelovanjem učiteljev, staršev in otrok zgraditi šolska okolja, ki bi postala temelji trdnejših skupnosti.

Alarmantna realnost Podatki o duševnem zdravju naših otrok so vpijoči: v obdobju od 2008–2015 se je poraba zdravil za duševne in vedenjske motnje pri mladih do 20 let povečala za 48 odstotkov, pri čemer je med mladostniki, starimi 15–19 let, ta porast znašala celo 73 odstotkov (vir: analiza NIJZ), 17 odstotkov je mladostnikov, ki razmišljajo o samomoru, 28 odstotkov mladih poroča o težavah, kot so nespečnost, nenehen stres in glavoboli.

Projekt za prihodnost

To so številke, ki nas morajo skrbeti in zahtevajo takojšen odziv družbe. Kajti za temi številkami so povsem konkretne zgodbe otrok, ki potrebujejo našo podporo. "Družba, ki zanemari svoje otroke, si piše pogubo," je pretresljiva misel vodje projekta Od Alje do Žana Eme Rogač Randl. Otroci, ki jih podpiramo in jim pomagamo danes, so namreč jutrišnji odrasli, na katerih bo stala družba, zaposleni, voditelji, starši, sodelavci ... Zaključek šolskega leta 2024/25 je bil razlog za srečanje 70 posrednih in neposrednih udeležencev projekta Od Alje do Žana, donatorjev, učiteljev, ravnateljev in strokovnih sodelavcev. Pilotno so ga izvajali v desetih osnovnih šolah po vsej Sloveniji pod mentorstvom dr. Anice Mikuš Kos, in sicer v treh modularnih vikend izobraževanjih za 44 učiteljev, novembra 2024 ter januarja in aprila 2025.

Od spodaj navzgor

"Projekt temelji na opremljanju osnovnošolskih učiteljev z veščinami za zaščito duševnega zdravja otrok in raste od temeljev navzgor," je pojasnila strateška vodja projekta, mednarodno uveljavljena psihiatrinja in pediatrinja dr. Anica Mikuš Kos. V času študija pedagoški delavci ne prejmejo dovolj znanja in veščin na tem področju, zato se pri svojem delu z otroki soočajo z mnogimi izzivi. Projekt je zasnovan kot podpora učiteljem, ki so vsak dan v stiku z otroki, z namenom, da znajo pravočasno prepoznati stisko, se nanjo ustrezno odzvati in otroku pomagati najti pot.

Projekt od Alje do Žana FOTO: Od Alje do Žana - Fundacija Alma icon-expand

Že v prvem letu je projekt dokazal, da lahko s pristopom, utemeljenim na psihosocialni podpori, čuječnosti in krepitvi odnosov znotraj šolske skupnosti, pozitivno vpliva na življenja otrok. Z majhnimi, a premišljenimi koraki, kot so iskren pogovor, topel objem ali aktivno poslušanje, lahko gradimo šole, kjer se otroci počutijo videne in slišane. V ospredju je torej odnos do otrok, do šole, do družbe, ki spreminja stanje, pomirja, gradi in povezuje. Prav zato projekt Od Alje do Žana ni le strokovni model, temveč človeška zaveza.

Deset osnovnih šol, deset akcijskih načrtov

V projektu so sodelovale OŠ Lava iz Celja, OŠ Sladki Vrh, OŠ Olge Meglič Ptuj, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Lovrenc na Pohorju, OŠ Kolezija Ljubljana, 1. OŠ Žalec, OŠ Borcev za severno mejo Maribor, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in OŠ Livada iz Ljubljane. Vse šole so bile zavezane k oblikovanju lastnih akcijskih načrtov, pripravljenih glede na njihove ključne izzive. Cilj pilotnega projekta je na osnovi izkušenj teh osnovnih šol razviti modele dobrih praks, ki jih bo mogoče širiti po celotni Sloveniji.

Aktivno vključeni tudi otroci

Aktivno vlogo so odigrali tudi otroci, ki so prispevali vrsto predlogov, se udeležili mnogih novih dejavnosti in sodelovali tako pri oblikovanju – risanju idej za logotip projekta, kot tudi podob, ki predstavljajo vrednote projekta. Ravnatelji sodelujočih šol so na vmesnem srečanju poročali o spremembi klime v šolah, o več povezanosti in sodelovanju znotraj učiteljske ekipe in tesnejši povezanosti med učitelji in učenci. Med izstopajočimi rezultati pilotnega projekta je primer OŠ Livada, kjer so otroci v okviru programa spodbujanja branja dvignili raven bralne hitrosti za 10 besed na minuto – rezultat, ki priča o pomembni povezavi med čustveno varnostjo in učnim napredkom. Projekt Od Alje do Žana postaja platforma za širjenje dobrih praks psihosocialne pomoči osnovnošolcem in razvijanja raznovrstnih oblik prosocialnega vedenja v Sloveniji. Z več znanja, več sodelovanja in več srca – za otroke, za učitelje, za dobro družbo.