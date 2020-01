Na Štajerskem se je skupina zanesenjakov odločila povezati turistično ponudbo na tamkajšnjem podeželju. Navdušili so skoraj 70 ponudnikov in sestavili pakete domačih izdelkov in storitev, ki so na voljo na spletni strani. Projekt je vreden dobrih 270.000 evrov, kar 70 odstotkov je evropskega denarja. Namen projekta je okuse Štajerske znova približati domačim in tujim turistom.