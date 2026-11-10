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Slovenija

Projekt PrivacyPRO med finalisti prestižnih mednarodnih nagrad

Ljubljana , 10. 11. 2026 14.19 pred 14 minutami 2 min branja 1

Avtor:
PRO PLUS
Jure Henigman

Projekt PrivacyPRO Informacijskega pooblaščenca, pri katerem je kot medijski partner sodeloval tudi PRO PLUS, se je uvrstil med finaliste mednarodnih nagrad Global Privacy and Data Protection Awards 2026. Projekt na inovativen in razumljiv način ozavešča otroke, mladostnike in starše o pomenu varovanja osebnih podatkov ter varne uporabe spleta.

Kako pomembno temo spletne zasebnosti približati najmlajšim? Z junakom, ki ga že dobro poznajo! V sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem smo priljubljenega junaka serije Gospod Profesor, ki ga upodablja Jure Henigman, postavili v novo, izobraževalno vlogo. Skozi serijo kratkih videov je gledalcem približal pomembna vprašanja varovanja osebnih podatkov na spletu.

Jure Henigman
Jure Henigman
FOTO: Damjan Žibert

Dr. Jelena Virant Burnik, informacijska pooblaščenka, je ob uvrstitvi povedala: Uvrstitev med finaliste je za nas pomembno priznanje in potrditev, da lahko tudi zahtevne teme, kot je varovanje osebnih podatkov, približamo javnosti na zanimiv in razumljiv način. 

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Še posebej pomembno je, da o spletni zasebnosti ozaveščamo otroke in mladostnike. Veseli nas, da smo s pomočjo priljubljenega televizijskega junaka in sodelovanjem s PRO PLUS ta sporočila približali tako širokemu občinstvu.

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Na PRO PLUS smo projekt podprli s celovito medijsko kampanjo, ki je potekala med februarjem in avgustom 2026 ter združevala televizijske in digitalne platforme. Projekt smo predstavili v oddajah POP Cast in Svet ter s serijo izobraževalnih člankov in videov na 24ur.com, ki so skupaj zabeležili skoraj 70.000 ogledov. V poletnih mesecih smo projektu namenili tudi brezplačen oglasni prostor na POP TV, Kanalu A, OTO in 24ur.com. Samo spletna kampanja je ustvarila več kot osem milijonov prikazov.

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Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na PRO PLUS, je dodala: "Uvrstitev med finaliste je dokaz, da lahko pomembna sporočila dosežejo še več ljudi, ko jih predstavimo na njim blizu in razumljiv način. Ponosni smo, da smo lahko s svojimi vsebinami in medijskim dosegom prispevali k širjenju znanja o varovanju zasebnosti na spletu. Iskrene čestitke ekipi Informacijskega pooblaščenca in hvala za odlično sodelovanje!"

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
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KOMENTARJI1

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galeon
10. 11. 2026 14.49
Vse to že vsi vedo samo upoštevajo ne. Tako kot v prometu. Vsi poznajo pravila upošteva pa malokdo.
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