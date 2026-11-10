Projekt PrivacyPRO med finalisti prestižnih mednarodnih nagrad

Kako pomembno temo spletne zasebnosti približati najmlajšim? Z junakom, ki ga že dobro poznajo! V sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem smo priljubljenega junaka serije Gospod Profesor, ki ga upodablja Jure Henigman, postavili v novo, izobraževalno vlogo. Skozi serijo kratkih videov je gledalcem približal pomembna vprašanja varovanja osebnih podatkov na spletu.

Jure Henigman FOTO: Damjan Žibert

Dr. Jelena Virant Burnik, informacijska pooblaščenka, je ob uvrstitvi povedala: Uvrstitev med finaliste je za nas pomembno priznanje in potrditev, da lahko tudi zahtevne teme, kot je varovanje osebnih podatkov, približamo javnosti na zanimiv in razumljiv način.

Še posebej pomembno je, da o spletni zasebnosti ozaveščamo otroke in mladostnike. Veseli nas, da smo s pomočjo priljubljenega televizijskega junaka in sodelovanjem s PRO PLUS ta sporočila približali tako širokemu občinstvu.

Na PRO PLUS smo projekt podprli s celovito medijsko kampanjo, ki je potekala med februarjem in avgustom 2026 ter združevala televizijske in digitalne platforme. Projekt smo predstavili v oddajah POP Cast in Svet ter s serijo izobraževalnih člankov in videov na 24ur.com, ki so skupaj zabeležili skoraj 70.000 ogledov. V poletnih mesecih smo projektu namenili tudi brezplačen oglasni prostor na POP TV, Kanalu A, OTO in 24ur.com. Samo spletna kampanja je ustvarila več kot osem milijonov prikazov.