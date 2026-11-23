Projekt PrivacyPRO Informacijskega pooblaščenca, pri katerem je PRO PLUS sodeloval kot medijski partner, je 16. novembra v Bruslju prejel nagrado Global Privacy and Data Protection Award 2026. Nagrado podeljuje Svetovna skupščina za zasebnost (GPA), ki združuje več kot 130 organov za varstvo osebnih podatkov z vsega sveta. V kategoriji izobraževanje in ozaveščanje javnosti je bil slovenski projekt izbran kot najboljši med 24 projekti iz različnih držav.

Projekt PrivacyPRO: Become a privacy PRO(tector) otrokom na razumljiv in starosti prilagojen način približa varstvo zasebnosti in osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec je v okviru projekta pripravil družabno igro Misija IP: Postani varuh podatkov, stripe, učne ure in delavnice za učitelje. PRO PLUS pa je skupaj z Informacijskim pooblaščencem posnel serijo kratkih videov za najstnike, v katerih nastopa glavni lik iz serije Gospod profesor (igra ga Jure Henigman).

"Varovanje zasebnosti otrok je resna tema in prav zato jo je treba povedati tako, da jo otroci slišijo. Nagrada potrjuje, da je pristop pravi. Ekipi Informacijskega pooblaščenca čestitamo za idejo, vztrajnost in izvedbo, družbi Sony pa se zahvaljujemo, da je omogočila dodatno produkcijo," je povedala Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na PRO PLUS.

Medijska kampanja je od februarja do avgusta 2026 potekala na televizijskih in digitalnih platformah PRO PLUS. Projekt je bil predstavljen v oddajah POP Cast in Svet, izobraževalni prispevki in videi na 24ur.com pa so zbrali skoraj 70.000 ogledov. Poleti mu je PRO PLUS brezplačno namenil oglasni prostor na POP TV, Kanalu A, OTO in 24ur.com. Spletna kampanja je ustvarila več kot osem milijonov prikazov.

Informacijska pooblaščenka dr. Jelena Virant Burnik je ob prejemu nagrade poudarila: "Otroci so med najbolj aktivnimi uporabniki digitalnih orodij, vendar tudi med najbolj ranljivimi. Ponosna sem, da nam je uspelo zahtevno temo varovanja osebnih podatkov in zasebnosti na sproščen način približati širši javnosti, najmlajšim in mladostnikom ter da bodo materiali uporabljeni kot dobra praksa tudi izven Slovenije."