Projekt Squash: v Sloveniji bodo razvijali kvantno tehnologijo

Squash je kratica, ki v angleščini pomeni Slovenko središče za kvantno znanost. Ta projekt napoveduje, da bo tale država postala kraj, kjer se odkriva tehnologija prihodnosti. "Slovenija je vsekakor že priznana sila na področju kvantnih znanosti in kvantnih tehnologij," pravi koordinator projekta prof. dr. Andrej Zorko. "In prepričan sem, da so niše, kjer smo prav zares lahko vodilni na svetu," dodaja prof. dr. Rok Žitko.

Veda o najmanjših delcih v naravi je sposobna velikih reči. Vsi smo že slišali za kvantne računalnike, ki bi bili sposobni izvajati neverjetno zapletene operacije, a to je le vrh ledene gore. "Manj se govori o kvantnih senzorjih, ki je morda celo eno najbolj razvitih področij," še dodaja Žitko.

Lahko pa bi privedlo do novih aparatov za medicinsko diagnostiko ali pa načinov za iskanje rudnin pod zemljo. Ko se kemija združi s kvantno tehnologijo, lahko išče popolnoma nove materiale. S tem se lahko ukvarjajo države, ki imajo tri stvari. Denar, razvito znanstveno infrastrukturo in vrhunske znanstvenike. Slovenci tega nismo navajeni reči, ampak baje denar trenutno ni problem. "Upam, da je raziskovalna skupnost to končno dojela," pravi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Državna in evropska sredstva so namreč postala kar izdatna. Imamo tudi infrastrukturo. "IJS gradi na tradiciji znanja na tem področju," pravi direktor IJS Boštjan Zalar.

In že leta vlaga v laboratorije za to. Recimo, kvantne raziskave se opravljajo na temperaturah blizu absolutne ničle. "V Sloveniji smo sposobni tak eksperiment izvesti, mogoče je nekaj 10 takšnih laboratorijev na svetu, ki so to sposobni narediti," dodaja Zalar. Projekt Squash pa naj bi pripeljal tisto komponento, ki nam manjka, vrhunske znanstvenike.

Kot pove Zalar: "Mi smo navajeni, da Slovenci bežijo v tujino." Zdaj pa bodo razpisali 40 delovnih mest s takšno plačo in delovnimi pogoji, da bodo privabili najboljše mlade znanstvenike z vsega sveta. Da mislijo resno, dokazuje tudi, da imamo: "Veliko korporacijo, ki je pri nas pripravljena ustanoviti center kvantnih tehnologij," še zaključi Papič. Ta korporacija se začne na G. Slovenija naj bi bila posebej označena na njihovem zemljevidu.