Projekt SRIPT odnesel direktorico Turistično gostinske zbornice Slovenije

Junija letos pa je ministrstvo pri preverjanju izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju projekta opazilo okoliščine, na podlagi katerih je pred kratkim zoper zbornico, njeno direktorico Klavdijo Perger in še dve fizični osebi vložilo naznanitev suma kaznivih dejanj goljufije, goljufije na škodo EU in ponarejanja listin. Zadržalo je tudi izplačilo tretjega dela druge faze projekta SRIPT, zaradi česar je upravni odbor septembra naročil izredno revizijo izvajanja tega projekta.

Na podlagi preliminarnih ugotovitev revizorjev družbe Deloitte je upravni odbor zbornice na dopisni seji 25. oktobra Pergerjevo razrešil z mesta koordinatorke projekta SRIPT in na to mesto začasno imenovalDimitrija Picigo.

Danes so se člani upravnega odbora sestali še na izredni seji in se seznanili s končnim poročilom revizije tega projekta. Ob tem so soglasno sklenili razrešiti Pergerjevo tudi s položaja direktorice zbornice, na njeno mesto pa začasno imenovatiFedjo Pobegajla, so sporočili iz Turistično gostinske zbornice Slovenije. Pobegajlo je sicer dolgoletni turistični delavec in bivši član upravnega odbora zbornice.

Na Turistično gostinski zbornici Slovenije ob tem poudarjajo, da je projekt SRIPT tako za zbornico kot za slovenski turizem strateškega pomena. Gre namreč za prvi projekt v slovenskem turizmu, ki je vanj umestil funkcijo raziskav in razvoja ter tako dvignil dodano vrednost v panogi in prvič začel z interdisciplinarnim povezovanjem med različnimi panogami.

V projektu, ki se nadaljuje tudi v prihodnje, sodeluje veliko število gospodarskih subjektov, izpeljanih je bilo veliko uspešnih aktivnosti. Na podlagi posameznih nepravilnosti so že bili sprejeti nekateri interni ukrepi, poleg tega se bo z imenovanjem novega v. d. direktorja zbornice in novega koordinatorja projekta SRIPT zagotovilo, da v prihodnje ne bo prihajalo do nepravilnosti, še pravijo na zbornici.