Projekt SRIPT: razkrivamo ovadeno trojico

Gre za ugotovitve revizije gospodarskega ministrstva iz junija letos, ko so na ministrstvu Zdravka Počivalška spornemu projektu SRIPT že nakazali več kot 300.000 evrov. Tu je 35 sklopov pogodb z več kot 20 različnimi svetovalci, raziskovalci in drugimi, ki so lani in predlani skupno prejeli več kot 100.000 evrov. Revizija pa je pri tem pokazala 29 nepravilnosti.

"Iz pogodb niso razvidne obračunane količine dela." "Nekatera besedila so direktno prepisana iz akcijskega načrta oziroma drugih že so-financiranih projektov."

"Priloženi dokumenti niso enaki dokumentom ministrstva, kar nakazuje sum poneverbe listin z namenom opravičevanja stroškov." In še: "Izhaja dvom o verodostojnosti nekaterih prilog."

V poročilu je omenjena tudi aktualna kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki je za projekt dobila 35 tisoč evrov bruto. Revizorji pa so ji očitali, da iz njenih poročil ni razvidna količina dela in so na neki točki celo podvomili v njeno avtorsko delo.

Pivčeva je nato spisala odzivno poročilo in očitno prepričala revizorje. Ti so tako ovadili tri osebe. Poleg direktorice turistične zbornice in prve operativke SRIPT-a Klavdije Perger po naših neuradnih informacijah še dva 'podizvajalca' v projektu, in sicer dekana brežiške fakultete za turizem Boštjana Brumna in predavateljico na portoroški Turistici Majo Uran Maravič.

Zbornica je sicer projekt SRIPT prijavila na razpis za podporo strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije iz leta 2016.Ministrstvo je z njo aprila 2018 sklenilo pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere je prejela 390.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.