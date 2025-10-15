Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Projekt vetrnic v Halozah pod drobnogledom KPK in Policije

Žetale, 15. 10. 2025 11.53 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Projekt petih vetrnih elektrarn v občinah Rogatec in Žetale, pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor (DEM), je zaradi suma nedovoljenega vplivanja, korupcije in sistemskega zlorabljanja donacijskega sistema pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in Policije.

Po poročanju Večera je KPK po vloženi prijavi civilne iniciative primer predala Policiji, Računskemu sodišču in nadzornemu odboru občine Rogatec. Medtem je urad informacijskega pooblaščenca tudi odločil, da mora investitor omogočiti vpogled v študijo vetra, za katero so ves čas trdili, da je poslovna skrivnost.

Kot še poročata Večer in Televizija Slovenija po neuradnih informacijah donedavna vodja projekta pri DEM Anamarija Ljubič Mrgole ni več na tem položaju, česar pa v DEM niso potrdili, saj da "zaradi varovanja osebnih podatkov zaposlenih podrobnejših informacij ne razkrivajo".

Vetrnica
Vetrnica FOTO: Bobo

Civilna iniciativa je v preteklih mesecih večkrat opozorila na skrivanje študije vetra, ki je po njihovem prepričanju ključna pri odločitvi, ali projekt podpreti ali ne. Prejšnji teden je zato informacijski pooblaščenec izdal odločbo, da mora investitor omogočiti dostop do zaključka, kjer so povzete ključne ugotovitve študije, saj gre v tem delu za informacije javnega značaja, piše Večer.

V DEM v zvezi s tem odgovarjajo, da so odločbo prejeli 7. oktobra ter da jo morajo podrobno preučiti, zaradi česar v tem trenutku še ne morejo podati stališča o tem, ali bodo omogočili vpogled v študijo.

Prijava na KPK

Sicer pa je civilna iniciativa poleti zaradi sumov korupcije oddala tudi prijavo na KPK. Tam so vpletenim očitali sporne donacije DEM lokalnim skupnostim – društvom in osnovnima šolama. Skupno so v Rogatcu in Žetalah razdelili 57.100 evrov, poroča časnik. Nasprotniki vetrnic pa so prepričani, da so bile donacije uporabljene kot sredstvo za pridobivanje podpore lokalne skupnosti in da so ponekod tudi pokazatelj sistemske korupcije.

Na KPK so potrdili, da so prijavo obravnavali in jo, ker je vsebovala očitke, ki so v pristojnosti drugih organov, v preteklem tednu odstopili v reševanje policijskima upravama v Celju in Mariboru. V DEM pravijo, da z vsebino omenjene prijave niso seznanjeni, prav tako v postopek niso vključeni.

Tudi na Računskem sodišču so za časnik potrdili, da so s primerom seznanjeni in da so prejeli prijavo o domnevnih nepravilnostih pri projektu. Prijavo obravnavajo kot pobudo za revizijo, ob tem pa pojasnjujejo, da v skladu z zakonom samostojno določajo, katere revizije bodo izvedli v posameznem obdobju.

vetrnice Haloze Dravske elektrarne Maribor KPK policija korupcija
Naslednji članek

Na obalnih hitrih cestah vinjet ne bo, veljavnost ostalih podaljšali za štiri mesece

SORODNI ČLANKI

Drama v Halozah zaradi vetrnih elektrarn: župan Žetal odstopil

Haloze: proti vetrnim elektrarnam tudi župani petih okoliških občin

Nov upor proti vetrnim elektrarnam: v Halozah zbirajo podpise proti gradnji

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286