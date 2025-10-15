Projekt vetrnic v Halozah pod drobnogledom KPK in Policije

Po poročanju Večera je KPK po vloženi prijavi civilne iniciative primer predala Policiji, Računskemu sodišču in nadzornemu odboru občine Rogatec. Medtem je urad informacijskega pooblaščenca tudi odločil, da mora investitor omogočiti vpogled v študijo vetra, za katero so ves čas trdili, da je poslovna skrivnost.
Kot še poročata Večer in Televizija Slovenija po neuradnih informacijah donedavna vodja projekta pri DEM Anamarija Ljubič Mrgole ni več na tem položaju, česar pa v DEM niso potrdili, saj da "zaradi varovanja osebnih podatkov zaposlenih podrobnejših informacij ne razkrivajo".
Civilna iniciativa je v preteklih mesecih večkrat opozorila na skrivanje študije vetra, ki je po njihovem prepričanju ključna pri odločitvi, ali projekt podpreti ali ne. Prejšnji teden je zato informacijski pooblaščenec izdal odločbo, da mora investitor omogočiti dostop do zaključka, kjer so povzete ključne ugotovitve študije, saj gre v tem delu za informacije javnega značaja, piše Večer.
V DEM v zvezi s tem odgovarjajo, da so odločbo prejeli 7. oktobra ter da jo morajo podrobno preučiti, zaradi česar v tem trenutku še ne morejo podati stališča o tem, ali bodo omogočili vpogled v študijo.
Prijava na KPK
Sicer pa je civilna iniciativa poleti zaradi sumov korupcije oddala tudi prijavo na KPK. Tam so vpletenim očitali sporne donacije DEM lokalnim skupnostim – društvom in osnovnima šolama. Skupno so v Rogatcu in Žetalah razdelili 57.100 evrov, poroča časnik. Nasprotniki vetrnic pa so prepričani, da so bile donacije uporabljene kot sredstvo za pridobivanje podpore lokalne skupnosti in da so ponekod tudi pokazatelj sistemske korupcije.
Na KPK so potrdili, da so prijavo obravnavali in jo, ker je vsebovala očitke, ki so v pristojnosti drugih organov, v preteklem tednu odstopili v reševanje policijskima upravama v Celju in Mariboru. V DEM pravijo, da z vsebino omenjene prijave niso seznanjeni, prav tako v postopek niso vključeni.
Tudi na Računskem sodišču so za časnik potrdili, da so s primerom seznanjeni in da so prejeli prijavo o domnevnih nepravilnostih pri projektu. Prijavo obravnavajo kot pobudo za revizijo, ob tem pa pojasnjujejo, da v skladu z zakonom samostojno določajo, katere revizije bodo izvedli v posameznem obdobju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.