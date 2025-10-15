Projekt vetrnic v Halozah pod drobnogledom KPK in Policije

Projekt petih vetrnih elektrarn v občinah Rogatec in Žetale, pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor (DEM), je zaradi suma nedovoljenega vplivanja, korupcije in sistemskega zlorabljanja donacijskega sistema pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in Policije.

Po poročanju Večera je KPK po vloženi prijavi civilne iniciative primer predala Policiji, Računskemu sodišču in nadzornemu odboru občine Rogatec. Medtem je urad informacijskega pooblaščenca tudi odločil, da mora investitor omogočiti vpogled v študijo vetra, za katero so ves čas trdili, da je poslovna skrivnost. Kot še poročata Večer in Televizija Slovenija po neuradnih informacijah donedavna vodja projekta pri DEM Anamarija Ljubič Mrgole ni več na tem položaju, česar pa v DEM niso potrdili, saj da "zaradi varovanja osebnih podatkov zaposlenih podrobnejših informacij ne razkrivajo".

Vetrnica FOTO: Bobo icon-expand

Civilna iniciativa je v preteklih mesecih večkrat opozorila na skrivanje študije vetra, ki je po njihovem prepričanju ključna pri odločitvi, ali projekt podpreti ali ne. Prejšnji teden je zato informacijski pooblaščenec izdal odločbo, da mora investitor omogočiti dostop do zaključka, kjer so povzete ključne ugotovitve študije, saj gre v tem delu za informacije javnega značaja, piše Večer. V DEM v zvezi s tem odgovarjajo, da so odločbo prejeli 7. oktobra ter da jo morajo podrobno preučiti, zaradi česar v tem trenutku še ne morejo podati stališča o tem, ali bodo omogočili vpogled v študijo.

Prijava na KPK