'Morda pa Meri ni samo čudna, da brska po smeteh'

"Ste pomislili, da bi danes tistih nekaj krompirjev, ki ste ga spekli preveč, odnesli ostareli sosedi? Tisti, ki ima že leta eno in isto jopico in jo je vedno manj? Zakaj ne bi lično zapakiranega paketa postavili pred vrata, z lepim sporočilom ... in preprosto izginili? Tako se boste izognili njenemu neugodju ..." S temi besedami so na društvu Humanitarček zaključili opis projekta Vida (#projektVida), s katerim dajejo glas tistim, ki so v naši družbi najbolj tiho – starostnikom. Tistim, ki jih ni na Facebooku, Instagramu, ki jih ni v medijih in ki tudi med ljudi vse manj zahajajo. Ker so revni, ker trpijo s sklonjeno glavo, misleč, da "tako pač mora biti" … in ker hitremu tempu sveta ne sledijo več.

"Projekt se je rodil spontano, saj so se v teh letih nabrale zgodbe, ki režejo, ki bolijo. In četudi pomagaš, ostane misel – koliko jih je še, ki na jesen življenja životarijo. Lačni, premraženi, sami. In ne, to ni Afrika! To je sosednji vhod, hiška čez cesto," nam je o tem, kako se je izoblikovala zamisel za projekt, povedala predsednica Humanitarčka Ninna Kozorog, odločna, da je čas, da tudi starostniki dobijo glas.

Kaj je #projektVida? "#projektVida je družbeno odgovoren, na trenutke kritičen projekt, ki daje glas starostnikom. Z zgodbami, ki so jih z nami delili starostniki, želimo ljudem dati misliti – morda pa Meri le ni samo čudna, da brska po smeteh. Drugi del projekta je album #projektVida raperja Ama Socialca in Tinkare Kovač, ki sta jim dala glas. Tretji del pa je na nek način promocija portala Dobrodelko, na katerem so aktualne potrebe. Mici potrebuje npr. pulover št. 42, Francek pa lonček za kavo. To so mala dejanja, ki jih zmoremo vsi," je namen in potek projekta orisala Ninna Kozorog. Projekt je ime dobil po gospe Vidi, prvi starostnici, ki ji je Humanitarček pomagal. "Preminula je leta 2015. Nikoli ji nismo uspeli urediti do konca hišice. Umrla je zaradi pljučnice, ko smo jo poznali manj kot mesec," lahko preberemo na njihovi spletni strani. Predsednica društva priznava, da se je je njena zgodba še posebej dotaknila. Tu lahko preberete predstavitev #projektVida.

Na robu preživetja

Skoraj 37.000 ljudi v Sloveniji ima pokojnine, nižje od 300 evrov, le polovica jih prejema še varstveni dodatek. S tem denarjem morajo preživeti. Kupiti kurjavo, plačati elektriko, odvoz smeti … in potem, z ostankom, ki ga skorajda ni, jesti.

"Štiri paštete, tri žemlje, liter mleka, dve juhi v vrečki in en doručak s pestjo makaronov za nedeljsko kosilo. Tedenski meni. Ajmoht, dve pesti riža, ena pest svedrčkov, tri paštete, trije jogurti, konzerva rib, kozarec kislih kumaric, pol kilograma kruha za en teden, v nedeljo sladkani žganci. Tedenski meni. Štirje jogurti tik pred rokom, odmerjene pesti zdroba, pasulj v konzervi, ki se z vodo razredči za dva dni, pet rezin klobase in trije zdenka siri. V nedeljo špageti s paradižnikom in ribjo konzervo. Tedenski meni." To so bili jedilniki resničnih starostnikov – objavila jih je predsednica Humanitarčka Ninna Kozorog – ki pa so imeli to srečo, da so jih našli in jim pomagali.

Njihove zgodbe so pretresljive. Prostovoljci so jih zapisali na terenu, po pripovedovanju.