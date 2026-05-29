Projekti, ki so pisali najbolj strateško odmevne zgodbe marketinga

"Čestitke vsem zmagovalcem, da vedno znova prispevate v marketinško skupnost Slovenije. Poklon in čestitke pa tudi celotni ekipi Atlantic Grupe. Izjemni ste! Nadaljujmo še naprej tako, kot delamo in znamo – najbolje – in to znanje delimo tudi z ostalimi," je ob prevzemu nagrade izjavila Darja Teržan, generalna direktorica poslovnega področja delikatesni namazi v Atlantic Grupi. V DMS so letos priznanje Marketinška odličnost razpisali v štirih kategorijah, za naslov državnega prvaka v marketingu pa se je potegovalo kar 36 marketinških projektov.

Atlantic Grupa, Loterija Slovenije, Petrol, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, SPAR Slovenija in Upravna enota Črnomelj so marketinški prvaki 2026

V kategoriji Odličnost celovite marketinške strategije je navdušila Atlantic Grupa s projektom 'Dobra stran kruha kot poslovna in marketinška strategija'. Najbolj prepričljiva je bila tudi v kategoriji Odličnost trajnostnega delovanja s projektom 'Dobra stran športa: trajnostni model sponzorstva z merljivim družbenim učinkom'.

V kategoriji Odličnost marketinškega projekta je v podkategoriji Novost ali inovacija na enem od 7P zmago slavila Loterija Slovenije s projektom 'Novoletni Loto'. Nagrada v podkategoriji Transformacija ali optimizacija procesov je šla v roke dvema podjetjema: Petrolu za projekt 'Petrol Pay Loyalty: transformacija, ki presega lansiranje nove kartice' ter Zavarovalnici Triglav za projekt '10.000 klicev. En sistem. Vrhunska izkušnja.' Telekom Slovenije je slavil v podkategoriji Odziv na izredne okoliščine s projektom 'E-oskrba – marketing kot most med zakonodajo in ljudmi'. SPAR Slovenija pa je s projektom 'SPAR x Joker Out' navdušil v podkategoriji Strateško partnerstvo. V letos novi kategoriji Odličen marketinški izzivalec je naziv najboljše osvojila Upravna enota Črnomelj s projektom 'Država, ki govori vaš jezik: Rebranding državnega organa'. Med finalisti so bili tudi skupina SIJ s projektom 'Green steel | Brez izgovorov. Brez zelenega zavajanja. Samo manj CO2.' NKCE s projektom 'ULTRA NK Celje: Digitalna transformacija, ki postavlja nove standarde marketinga v evropskem nogometu', Herman & partnerji, ki so se v finale uvrstili s projektom 'Gringo Loco' ter Slovensko društvo Hospic s projektom 'Generalka življenja – Do kdaj živim?'.

Atlantic Grupa – prejemnica velike nagrade

Atlantic Grupa predstavlja izjemen primer strateško vodenega marketinga. Posebna vrednost marketinškega delovanja je v njegovi dolgoročni naravnanosti, doslednosti in sposobnosti nadgrajevanja, naj gre za razvoj mednarodno prepoznavne platforme znamke, strateško upravljanje športnih sponzorstev ali premišljeno širitev portfelja v nove segmente. Projekti ne gradijo na kratkoročnih učinkih, temveč na trajnih odnosih z uporabniki, skupnostjo in trgom. Skupna odlika vseh treh prijav je tudi izjemno zrela vloga marketinga znotraj organizacije. Marketing ni razumljen kot podporna funkcija, temveč kot pomemben usmerjevalec poslovnih odločitev, razvoja novih priložnosti in ustvarjanja dolgoročne vrednosti. Prav zato projekti predstavljajo vrhunske primere sodobnega marketinga, ki z jasno strategijo, poslovno relevantnostjo in mednarodno ambicijo upravičeno zaslužijo glavno nagrado.

Navdušuje otipljivost znanja, volje in napredka v slovenskem marketingu