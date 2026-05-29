Projekti, ki so pisali najbolj strateško odmevne zgodbe marketinga

Ljubljana, 29. 05. 2026 11.18 pred 1 uro 4 min branja 0

P.R.
Atlantic Grupa

Prejemniki priznanja Marketinška odličnost 2026 so Atlantic Grupa, Loterija Slovenije, Petrol, Telekom Slovenije, Upravna enota Črnomelj ter Spar Slovenija. Priznanja za najboljše marketinške projekte podeljujejo na Slovenski marketinški konferenci, ki v organizaciji Društva za marketing Slovenije (DMS) in Časnika Finance poteka v Portorožu. Velika nagrada je šla letos v Atlantic Grupo. Ta je po izboru strokovne komisije zmagovalka v dveh in finalistka v eni kategoriji, marketing pa postavlja v vlogo pomembnega usmerjevalca poslovnih odločitev, razvoja novih priložnosti in ustvarjanja dolgoročne vrednosti.

"Čestitke vsem zmagovalcem, da vedno znova prispevate v marketinško skupnost Slovenije. Poklon in čestitke pa tudi celotni ekipi Atlantic Grupe. Izjemni ste! Nadaljujmo še naprej tako, kot delamo in znamo – najbolje – in to znanje delimo tudi z ostalimi," je ob prevzemu nagrade izjavila Darja Teržan, generalna direktorica poslovnega področja delikatesni namazi v Atlantic Grupi.

V DMS so letos priznanje Marketinška odličnost razpisali v štirih kategorijah, za naslov državnega prvaka v marketingu pa se je potegovalo kar 36 marketinških projektov.

Atlantic Grupa, Loterija Slovenije, Petrol, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, SPAR Slovenija in Upravna enota Črnomelj so marketinški prvaki 2026

V kategoriji Odličnost celovite marketinške strategije je navdušila Atlantic Grupa s projektom 'Dobra stran kruha kot poslovna in marketinška strategija'. Najbolj prepričljiva je bila tudi v kategoriji Odličnost trajnostnega delovanja s projektom 'Dobra stran športa: trajnostni model sponzorstva z merljivim družbenim učinkom'.

V kategoriji Odličnost marketinškega projekta je v podkategoriji Novost ali inovacija na enem od 7P zmago slavila Loterija Slovenije s projektom 'Novoletni Loto'. Nagrada v podkategoriji Transformacija ali optimizacija procesov je šla v roke dvema podjetjema: Petrolu za projekt 'Petrol Pay Loyalty: transformacija, ki presega lansiranje nove kartice' ter Zavarovalnici Triglav za projekt '10.000 klicev. En sistem. Vrhunska izkušnja.' Telekom Slovenije je slavil v podkategoriji Odziv na izredne okoliščine s projektom 'E-oskrba – marketing kot most med zakonodajo in ljudmi'. SPAR Slovenija pa je s projektom 'SPAR x Joker Out' navdušil v podkategoriji Strateško partnerstvo.

V letos novi kategoriji Odličen marketinški izzivalec je naziv najboljše osvojila Upravna enota Črnomelj s projektom 'Država, ki govori vaš jezik: Rebranding državnega organa'.

Med finalisti so bili tudi skupina SIJ s projektom 'Green steel | Brez izgovorov. Brez zelenega zavajanja. Samo manj CO2.' NKCE s projektom 'ULTRA NK Celje: Digitalna transformacija, ki postavlja nove standarde marketinga v evropskem nogometu', Herman & partnerji, ki so se v finale uvrstili s projektom 'Gringo Loco' ter Slovensko društvo Hospic s projektom 'Generalka življenja – Do kdaj živim?'.

Atlantic Grupa – prejemnica velike nagrade

Atlantic Grupa predstavlja izjemen primer strateško vodenega marketinga. Posebna vrednost marketinškega delovanja je v njegovi dolgoročni naravnanosti, doslednosti in sposobnosti nadgrajevanja, naj gre za razvoj mednarodno prepoznavne platforme znamke, strateško upravljanje športnih sponzorstev ali premišljeno širitev portfelja v nove segmente. Projekti ne gradijo na kratkoročnih učinkih, temveč na trajnih odnosih z uporabniki, skupnostjo in trgom.

Skupna odlika vseh treh prijav je tudi izjemno zrela vloga marketinga znotraj organizacije. Marketing ni razumljen kot podporna funkcija, temveč kot pomemben usmerjevalec poslovnih odločitev, razvoja novih priložnosti in ustvarjanja dolgoročne vrednosti. Prav zato projekti predstavljajo vrhunske primere sodobnega marketinga, ki z jasno strategijo, poslovno relevantnostjo in mednarodno ambicijo upravičeno zaslužijo glavno nagrado.

Navdušuje otipljivost znanja, volje in napredka v slovenskem marketingu

"36 prijav je vrhunski izkupiček in pomemben pokazatelj živosti ter razvoja marketinške stroke v Sloveniji," je poudarila Petra Čadež, predsednica strokovne komisije. Po njenem mnenju se kakovost prijav iz leta v leto opazno izboljšuje tako na skupni ravni kot tudi pri posameznih podjetjih. To potrjuje, da se marketinška stroka v Sloveniji sistematično krepi in razvija v pravo smer.

"V času, ko se del marketinških ekip seli v širšo regijo, je še toliko bolj pomembno poudariti, da Slovenija še premore podjetja in znamke, ki rastejo, se razvijajo in napredujejo. DMS in nagrada Marketinška odličnost imata pri tem ključno vlogo, saj dokazujeta, da v Sloveniji ostajajo izjemno kakovostne marketinške ekipe, ki znajo razmišljati strateško, ustvarjati vrednost in dosegati merljive rezultate," je prepričana.

Zahvalila se je podjetjem in marketinškim ekipam, ki so se odzvale na izziv in s svojimi prijavami prispevale k visoki ravni letošnjega izbora. Dodala je, da naj bodo njihove zgodbe tudi spodbuda za vse ostale, da se v prihodnje prijavijo in pokažejo svoje projekte. Cilj sodelovanja na državnem prvenstvu v marketingu ni osvojitev nagrade, ki sicer predstavlja pomembno potrditev dela marketinške ekipe, ampak je pomembno tudi z vidika sodelovanja, deljenja izkušenj ter prenosa dobrih praks znotraj širše marketinške skupnosti.

Odločitev komisije je bila zahtevna, a premišljena in odgovorna. Posebna zahvala velja tudi strokovni komisiji za strokovnost, poglobljene razprave, različna mnenja in odprtost za dialog, ki je omogočil dodatno učenje in še višjo kakovost končne odločitve, je zaključila Petra Čadež. Poleg nje so strokovno komisijo sestavljali še Mojca Avšič (Petrol), Maruša Grah (Mediade), Tjaša Kolenc Filipčič (Zavarovalnica Triglav), Andrej Krajner (NLB Skupina), Andreja Lenart (Telekom Slovenije), Vesna Žabkar (Ekonomska fakulteta UL) in Špela Žorž (SHIFT).

