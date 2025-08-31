Promenada zgodovine avtomobilizma v Novi Gorici

Največ pozornosti je poleg atraktivnih vozil seveda poželo tudi 16 slovitih dirkačev, ki so gledalce navduševali že v drugi polovici prejšnjega stoletja. Med njimi so bili tudi Jovica Paliković, Aleš Mrzel, Janko Štefe, Roman Jelovčan in Leon Poberaj. Ljudje, ki danes štejejo že preko 80 ali 90 let. "Med njimi so tudi domačini," je povedal predsednik društva AMD Gorica Miran Mozetič, ki je dogodek izvedel že petnajstič.

Ob letošnji obletnici so pred občinsko stavbo v sodelovanju s Slovensko veteransko avto-moto zvezo postavili tudi spominsko bronasto obeležje, je dodal Mozetič, ki se spominja, da je dogodkov med leti 1950 in 1971 obiskalo tudi do 50.000 gledalcev, čeprav imajo v arhivih uradno zabeleženo številko 20.000 obiskovalcev dirk.