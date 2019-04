Na cestah zgoščen promet, dodatno ga upočasnjujejo delovne zapore

Na velikonočni ponedeljek in tudi v torek bo predvsem popoldne močno povečan promet iz turističnih krajev proti urbanim središčem ter od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Največje zgostitve lahko pričakujemo na primorski avtocesti proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti do Karavank ter na dolenjski avtocesti proti Ljubljani.

Promet dodatno upočasnjujejo delovne zapore zaradi rušenja cestninskih postaj.

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra (PIC) za državne ceste zastoji nastajajo pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled.