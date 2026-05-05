Slovenija

Promet po zoženih pasovih: varnostna razdalja in prilagojena hitrost

Postojna, Ljubljana, 05. 05. 2026 20.20 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Tanja Volmut
Prometna zapora

Obe nesreči na primorski avtocesti, zaradi katerih so nastali dolgi zastoji, sta se zgodili na odseku, kjer promet zaradi vzdrževalnih del poteka po dveh zoženih pasovih. Na Darsu zagotavljajo, da so ti pasovi dovolj široki. Pa so res? In kako pravilno voziti v takšnih pogojih? Je na takšnih odsekih dovoljeno prehitevanje? Z inštruktorjem varne vožnje smo prevozili odsek od Ljubljane do Domžal, kjer - tako kot pri Postojni - promet poteka po dveh zoženih pasovih, prevozi pa ga tudi več kot 40 tisoč vozil na dan.

Z inštruktorjem varne vožnje smo se zapeljali proti Domžalam, kjer je tudi zožanje podobno kot pri Postojni.

Najprej omejitev na 80 km na uro in potem zaradi del, zožanih pasov, 60. "Tukaj so oznake jasne, bodimo pošteni, polna črta, rumena črta veljajo, ker se delo na cesti opravlja," pojasni inštruktor Manuel Pungertnik iz AMZS.

Če vozimo po enem pasu in smo nanj osredotočeni, je pas za osebna vozila dovolj širok, je prepričan Pungertnik.

"V trenutku, ko bom pa jaz začel gledati na telefon, ko bom gledal navigacijo, in ne vem kaj še vse, pa bo ta pas postal zelo ozek. Pa sem lahko s kolesi samo na črti in sem drugemu tako zmanjšal prometni pas, da je to nevarno."

FOTO: POP TV

Pomembna je tudi varnostna razdalja. "Imamo za nami avto, ki je definitivno na prekratki varnostni razdalji, če bi moral odreagirati, če bi moral sunkovito zavirati, smo tukaj v prometni nesreči, ki je ne morem preprečiti."

Pri Domžalah smo obrnili nazaj proti Ljubljani. In spet, dva zožana pasova, omejitev 60 - postavljena je z razlogom, razlaga inštruktor. "Zakaj sedaj ogrožati prvič sebe in narediti vseslovenski zastoj, če se lahko peljem 57 kilometrov na uro ob omejitvi 60."

Pri zožanih pasovih je reševalni pas težje vzpostaviti oziroma nemogoče. "In iz tega je naša odgovornost, da se tu nič ne zgodi, toliko večja," poudarja Pungertnik.

In če se, kako pravilno odreagiramo? "Postaviti se čim bolj desno, vseeno pustiti, mogoče reševalec motorist vseeno lahko pride mimo in počakati v avtomobilu."

FOTO: POP TV
In več ur v vročini, z majhnimi otroki, po pravilih sicer iz avtomobila ne bi smeli, a vseeno, je več ur težko zdržati. "Razumem potrebe, tudi jaz sem samo človek in vem, da bi zelo težko oporekal svojemu otroku in ne bi bil vesel, da bi mu rekel: "Daj v hlače, bomo že preživeli." Ampak stopimo takrat za ograjo, ne stojimo na cesti, ker smo neposredno ogroženi."

Zgovoren je tudi podatek, da je v eni nesreči s smrtnim izidom posredno in neposredno vpletenih približno 113 ljudi, opozarja Pungertnik iz AMZS.

Zastoji bodo, na to se moramo pripraviti, tudi prometa je vse več, tudi tovornjakov. Po podatkih Darsa štajersko avtocesto vsako uro prevozi okoli 400 tovornjakov.

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
05. 05. 2026 21.59
DARS naj postavi vsakih 500 metrov klopco in mobilni WC, da bodo vozniki lažje stali v kolonah.
Odgovori
+1
1 0
Nikdar več
05. 05. 2026 21.55
Čisto vseeno bi bilo, če bi naredili en širok pas. Prehitevati ne bi bilo mogoče. Pa še uvoz na AC bi bil bolj varen. Tam bi bodisi lahko izpeljali normalen uvoz vzdolž enega širokega pasu. Še celo znak za prednostno cesto bi jim lahko postavili....
Odgovori
0 0
HUSO BOSS
05. 05. 2026 21.43
RAZLOŽITE TO TUJCEM V TRANZITU
Odgovori
0 0
Banion
05. 05. 2026 21.16
butcev na cesti se žal ne bomo znebili.
Odgovori
+5
5 0
Smuuki
05. 05. 2026 21.12
Dars je celo slovenijo spremenil v gradbišče. Pri avtovlekarjih so preverjali sposobnost koliko kamionov kdo ima da sploh opravlja to dejavnost. So pri izbiri izvajalca gradbenih del preverili koliko delavcev gradbinec ima? Mislim da ne. Ljudi ki bi na gradbiščih delali preprosto ni. Ne govorim o popoldanskem času. Normalno dopoldan. Kje so ti ljudje, stroji ki bi delali? Preprosto se vozimo mimo praznih gradbišč. So plačani na dan ali na opravljeno delo?
Odgovori
+7
7 0
Ferdo76
05. 05. 2026 21.16
Ni problem, da obnavljajo, problem pa je kako dolgo to delajo, vsekakor bi morali delati najmanj v dveh ali celo v treh izmenah, vsaj v poletnem času.
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
05. 05. 2026 21.30
Problem je da so gradbišča ograjena in prazna. Preveč del odprtih za razpoložljivo kapaciteto dvornega izvajalca za dars. Neodgovorno je to
Odgovori
+2
2 0
vvvilice
05. 05. 2026 21.06
Drugo pa je, da so tudi zelo hitri, nestrpni in agresivni vozniki, ki vozijo npr za teboj, pa voziš celo nad omejitvijo, oni pa ...
Odgovori
+6
6 0
Malo_sutra
05. 05. 2026 21.01
Lahko pisete dan in noc, nepomaga ljudem. ce nimajo tistega smeka za avto je potem konci izdelek to kar gledano vsak dan. tako da dragi ljudje samo zapenjajte.
Odgovori
+2
2 0
Kucel
05. 05. 2026 20.59
Predlagam darsu, da se ukine avtoceste in spremeni v ceste izven naselja 90 km/h. Tako bi se ukinila tudi vinjeta. V kratkem bo zožanje tudi gorenjske avtoceste. Pot od obale na gorenjsko bo trajala najmajn 3,5 ure. Po stari cesti slabe 4.
Odgovori
+1
1 0
Smacky
05. 05. 2026 20.59
Mogoče bi morali to začeti učit v avtošolah, ker očitno je to nova slovenska realnost
Odgovori
+3
3 0
sseebbaa
05. 05. 2026 20.57
na zožanjih bi morali prepovedati prehitevanje po levem zožanem pasu, pa bi bilo precej bolje
Odgovori
+2
2 0
Tomvojo
05. 05. 2026 20.45
Se bo treba na zoženjih naučit vozit po dveh kolesih. Odpiram SP; Vožnja po dveh kolesih.
Odgovori
+0
3 3
bik123
05. 05. 2026 20.37
zakaj voziti 57kmh ce rajsi kar stojimk
Odgovori
-2
2 4
Evropa_Evropejcem
05. 05. 2026 20.34
To je direktni rezultat 80 letne vladavine komunizma. Če želimo da Slovenija zaživi moramo vsak drobec komunizma izrezati iz oblasti in tkiva naše družbe.
Odgovori
+4
8 4
blazter
05. 05. 2026 20.46
Tako je. Izrezati iz celotne trenutne politične scene. Ker, leve stranke imajo manj komunistov, bivših, v svojih vrstah kot desne? Namesto popravljanja, širjenje AC, tri pasove, ampak, nimamo denarja za vse, vajene polnih žepov, leve ali desne.
Odgovori
+2
3 1
Franci Luzar
05. 05. 2026 21.23
Mene bolj zanima kje so bili odgovorni ,,VETERINARJI"? Jab bi predložil tem tako imenovanim VETERINARJEM Naj se raje zaposlijo pri darsu za Cestarja, pri nas se vsak lahko privošči jar si hoče in zato bo dobil še plačo
Odgovori
+1
1 0
