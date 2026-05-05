Promet po zoženih pasovih: varnostna razdalja in prilagojena hitrost

Z inštruktorjem varne vožnje smo se zapeljali proti Domžalam, kjer je tudi zožanje podobno kot pri Postojni. Najprej omejitev na 80 km na uro in potem zaradi del, zožanih pasov, 60. "Tukaj so oznake jasne, bodimo pošteni, polna črta, rumena črta veljajo, ker se delo na cesti opravlja," pojasni inštruktor Manuel Pungertnik iz AMZS. Če vozimo po enem pasu in smo nanj osredotočeni, je pas za osebna vozila dovolj širok, je prepričan Pungertnik. "V trenutku, ko bom pa jaz začel gledati na telefon, ko bom gledal navigacijo, in ne vem kaj še vse, pa bo ta pas postal zelo ozek. Pa sem lahko s kolesi samo na črti in sem drugemu tako zmanjšal prometni pas, da je to nevarno."

Pomembna je tudi varnostna razdalja. "Imamo za nami avto, ki je definitivno na prekratki varnostni razdalji, če bi moral odreagirati, če bi moral sunkovito zavirati, smo tukaj v prometni nesreči, ki je ne morem preprečiti." Pri Domžalah smo obrnili nazaj proti Ljubljani. In spet, dva zožana pasova, omejitev 60 - postavljena je z razlogom, razlaga inštruktor. "Zakaj sedaj ogrožati prvič sebe in narediti vseslovenski zastoj, če se lahko peljem 57 kilometrov na uro ob omejitvi 60." Pri zožanih pasovih je reševalni pas težje vzpostaviti oziroma nemogoče. "In iz tega je naša odgovornost, da se tu nič ne zgodi, toliko večja," poudarja Pungertnik. In če se, kako pravilno odreagiramo? "Postaviti se čim bolj desno, vseeno pustiti, mogoče reševalec motorist vseeno lahko pride mimo in počakati v avtomobilu."

